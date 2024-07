Kozmetické finty Dubasovej: TOTO používa od 15-tich a bez tohto nevyjde z domu!

Známe tváre na letnej párty (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zastavila čas?! Beáta Dubasová oslávila minulý rok šesťdesiatku, no tento vek by jej tipoval málokto. Speváčka sa udržiava v skvelej kondícii, neustále koncertuje a za zmienku zaručene stojí aj jej dievčenská tvár s minimom vrások, ktorú by jej mohli mnohé rovesníčky len závidieť.

Beáta Dubasová sa stále pýši perfektnou figúrou a priam dokonalou pleťou. Za jej mladistvým vzhľadom však nie sú šikovné ruky plastického chirurga, ale rutina, ktorú dodržiava od svojej mladosti. Ako sa teda o seba stará?prezrádza speváčka, ktorá priznáva, že kozmetika je niečo, na čom si ako žena doslova ulieta.

Ako žena je zvedavá a rada skúša aj novinky: „Skúšam, lebo ma to baví, človek chce mať doma nové tégliky, nech to v tej kúpeľni aj inak vyzerá“, dodáva s úsmevom. Ako každá žena, aj ona miluje vône a parfumy a aj pri ich výbere rada experimentuje. „Mám obľúbené, ku ktorým sa vraciam, ale vždy aj skúšam nové, lebo človek je tvor zvedavý a nás ženy to baví, kozmetika zvlášť.“ Napriek tomu, že si rada dopraje, manžel by sa jej kúpou parfumu alebo akejkoľvek inej kozmetiky rozhodne nezavďačil, práve naopak. Speváčka známych hitov ako Sme také aké sme, Dievča z reklamy, či Vráť mi tie hviezdy v rozhovore prezradila, aké darčeky dostáva najradšej a dokonca poodhalila aj svoje dovolenkové plány. Aké leto teda čaká Beátu Dubasovú?

