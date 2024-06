Boris Hanečka (Zdroj: Ján Zemiar)

Boris Hanečka si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať, práve naopak. Jeho služby využíva množstvo prominentných dám a zrejme si nevydýchne ani počas leta. „Pred sebou mám momentálne svadby a tých je neúrekom. Svadby sú pre návrhára od januára do decembra, lebo ľudia aj cestujú, majú často obrad mimo Slovenska v iných krajinách, takže robím či už v januári alebo fakt aj v decembri,“ prezradil Hanečka.

Tentokrát sa však pustil do jedinečného projektu, ktorý poteší nejednu nastávajúcu nevestu. „Moja kamarátka ma poprosila, či by som nechcel robiť vyslovene pre ňu požičovňu svadobných šiat. Pýtali sa na to aj klientky, ktoré dnes myslia ekologickejšie a nemajú ani priestor mať tie šaty doma uskladnené,“ vysvetľuje svoje pohnútky Hanečka a pokračuje: „Požičovňa šiat pre ženy je niečo, čo ľudia nečakali, ale ja mám rád neočakávané veci,“ dodáva s úsmevom na tvári. A zdá sa, že týmto projektom trafil klinec po hlavičke a prvé reakcie sú viac ako pozitívne. „Prvé nevesty, ktoré už máme, si skúšali tie šaty a bolo to až dojemné. Neverili tomu, že by takáto možnosť vôbec bola, takže som tým veľmi poctený a neviem, či nie som aj prvý známejší dizajnér, ktorý robí takúto požičovňu.“ Hanečkovi prešlo pomedzi ruky už množstvo svadobných šiat pre mnohé známe osobnosti. V rozhovore dokonca poodhalil, pre koho všetkého už šaty na túto výnimočnú prílžitosť tvoril. Na konte má prípravu aj pre túto známu moderátorku! Tušili ste to?

Boris Hanečka odhalil, čo tušil málokto: AHA, akú ZNÁMU nevestu obliekol na svadbu (Zdroj: NL/TH)