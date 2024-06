Lenka Vacvalová o najťažších chvíľach na Evereste: Vyznanie tomuto MUŽOVI!

Lenka Vacvalová s manželom Honzom (Zdroj: Ján Zemiar)

Energetická ryšavka, ktorá nepozná nudu, sa delí o lásku k horám so svojím manželom Honzom a svedčí o tom aj fakt, že ich prvá svadba sa konala na Gerlachovskom štíte. Ruka v ruke sa dvojica objavila aj na odovzdávaní prestížnych ocenení Slovenka roka, kde Lenka zažiarila v ružovej róbe a svojou krásou priam vyrážala dych. Čo alebo kto je pre ňu, naopak, životným kyslíkom? „Ľudia, ktorí mi veria a podporujú ma, predovšetkým môj manžel a všetci, ktorých mám rada. To je taký môj kyslík, ktorý ma ženie vpred,“ prezradila Lenka. Jedným dychom však dodáva, že výstup na Mount Everest práve bez pomocného kyslíka nebol vôbec jednoduchý. „Bolo to veľmi, veľmi náročné. Bola to asi jedna z najnáročnejších vecí, aké som kedy absolvovala, myslím, že úplne najnáročnejšia. Veľmi ťažko sa to opisuje, keď to niekto nezažil, ale je to drina, drina, drina…“ nešetrí úprimnosťou Lenka. Otázkou teda ostáva, prečo sa usmievavá moderátorka na túto náročnú cestu podujala? „Rada prekonávam výzvy a posúvam hranice. Mala som pocit, že by to bolo reálne, že by som to mohla dať, tak prečo to neskúsiť?“

Aj samotná príprava na výstup bola viac ako náročná a manželia museli v Nepále pred výstupom stráviť náročné dva mesiace, ktoré zahŕňali nielen aklimatizáciu, ale aj intenzívny tréning. A hoci Lenkin manžel neskrýval z ich pripravenosti nadšenie, u Lenky sa dostavili aj náročnejšie momenty. „Ja často pochybujem a potrebujem uistenie, ale keď mám vedľa seba človeka, ktorý povie, nepochybuj, si najpripravenejšia ako môžeš byť, tak podľa mňa, manžel ma trochu podporiť musel“, odhaľuje Lenka, čo na ňu zabralo v ťažších chvíľach. Napriek tomu, že manželia zdolali najvyššiu horu sveta, zďaleka v pokorovaní ďalších životných výziev neplánujú skončiť. V rozhovore prezradili viac aj zo súkromia.

