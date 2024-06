Svetové finále Elite Model Look v Prahe: VIDEO veľkolepej šou... Pracovalo na nej 330 ľudí!

(Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Najprestížnejšia modelingová súťaž Schwarzkopf Elite Model Look 2024 sa uskutočnila už po tretíkrát v Prahe, kde na pozvaných hostí čakal galavečer, ktorý bol skutočným zážitkom nielen pre finalistov zo 40 krajín sveta, ale aj pre všetkých pozvaných.

Pražská O2 aréna sa stala centrom modelingového sveta. Zišlo sa tu 40 finalistov z celého sveta, aby odprezentovali svoju krásu, inakosť a osobnosť na ceste za svojimi modelingovými úspechmi. Odborná porota vyhlásila za ženskú víťazku Micklate Macobola z Mozambiku a za mužského víťaza Imade Daraouache z Talianska.

So zmenou lokácie oproti minulosti, ktorou bola Španielska sála Pražského hradu a vďaka spolupráci s Transmission Festivalom sa zmenila aj celková dramaturgia slávnostného gala večera. Tú mal po hudobnej stránke na starosti DJ a producent Nobody Listen v réžii Jany Burkiewiczovej. Počas večera vystúpila aj speváčka Annet X. O tom, že išlo o skutočnú veľkolepú show na svetovej úrovni, svedčí aj produkcia, ktorá vytvorila dychberúci zážitok.

Bolo použitých: 640 individuálnych svetiel, 180 km káblov, 500 m2 led screens, na projekte pracovalo 330 ľudí a techniku doviezlo 22 nákladiakov.

Víťazi svetového finále Schwarzkopf Elite Model Look 2024: Nové tváre, ktorým sa otvárajú dvere modelingu! (Zdroj: Ján Zemiar)

Saša Jány, modelingový expert a riaditeľ agentúry Elite Prague sa zmocnil úlohy producenta show, na ktorej pracoval so svojim tímom tri mesiace. Svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti modelingu a eventov vložil do svetového formátu najprestížnejšej modelingovej súťaže a podarilo sa mu vytvoriť nezabudnuteľný zážitok nielen pre divákov, ale aj pre samotných finalistov z celého sveta, ktorí do Prahy zavítali.

„Som veľmi hrdý, že sme mohli už po tretí krát organizovať svetové finále Elite Model Look v Prahe, tentokrát v spolupráci s Transmision Festivalom. Zároveň som rád, že sme mohli predviesť vďaka butiku Obsession módu svetovej urovne. Po realizácii retrospektívnych show Jean Paul Gaultiera a Vivienne Westwood, bola táto trojmesačná produkcia pre mňa a môj tím obrovskou výzvou a radosťou,“ hovorí Saša Jány, producent show.

Svetové finále Elite Model Look v Prahe: VIDEO veľkolepej šou... Pracovalo na nej 330 ľudí! (Zdroj: LSK / Elite Model Look)