Dolli NALOŽILA svojim kolegyniam z Ruže: Pre slávu urobíte všetko... Lu*ne!

Dolli z Ruže pre nevestu nemusíme predstavovať. Výrazná blondínka s viditeľnými úpravami sa od začiatku prezentovala tak, že si servítku pred ústa nekladie. Potvrdila to aj teraz, keď sa ostro vyjadrila na svoje kolegyne z markizáckej šou. Zo Srí Lanky odchádzala po hádke s Larou, ktorá rezonovala, dá sa povedať, že celým Slovenskom. Z jej slov sa stal doslova hit internetu.

„Had na krku! Je*lé decko! Už mám toho plné zuby!” S týmto výrokom sa zapísala do pamäti nejedného diváka. Síce sa jej lásku na ostrove nájsť nepodarilo, s niektorými súťažiacimi si vybudovala bližší vzťah. To, či je v kontakte s nimi aj po šou je otázne. Jedno je však isté. Niektoré dievčatá jej stále ležia v žalúdku. „Babenky z Ruže, niektoré spravia pre fame (slávu, pozn.red.) všetko. Ešte, že nie som ovca. Odmietam nejaké veci, rozhovory, ale niektoré by sa vtreli aj krave do r*ti, aby o nich písali, lu*ne,“ napísala na sociálnu sieť Instagram. Ku svojmu vyjadreniu priložila aj emotikom v podobe hada.