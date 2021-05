Markizácky fešák na FOTO z mladosti: Juj! Vyzeral ako Tarzan

BRATISLAVA - Spoznali by ste ho? Hoci hlavnou mužskou hviezdou markizáckeho seriálu Pán profesor je Tomáš Maštalír, nie je jediným fešákom, ktorý sa pred kamerami objavuje. Keďže sa dej počinu odohráva na škole, príležitosť dostala aj "mladá krv". Spomenúť možno napríklad Erika Žibeka, ktorý stvárňuje bitkára Nika. Pozrite sa, akú v mladosti nosil hrivu!

Seriál Pán profesor, ktorý Markíza zvykla vysielať v pondelok večer, si medzi divákmi našiel svojich priaznivcov. Zaujímavé osudy stredoškolákov a ich svojský triedny učiteľ, to je kombinácia, ktorá rozhodne zaujala. Svoj podiel na úspechu počinu má zrejme aj to, že sa v ňom predviedli nové herecké tváre.

Napríklad študent VŠMU Erik Žibek, ktorý sa v seriáli začal objavovať až v druhej sérii. Modrooký sympaťák stvárňuje bitkára Nika, ktorý sa dá dokopy so spolužiačkou Rebekou. Tejto úlohy sa zhostila Ráchel Šoltésová, ktorá tiež študuje herectvo.

Ráchel Šoltésová a Erik Žibek stvárnili v seriáli Pán profesor zaľúbenú dvojicu. Zdroj: TV Markíza

Erik je dokonalým prototypom chlapca, do ktorého by sa "buchli" mnohé stredoškoláčky. Avšak ktovie, či bol Žibek v období dospievania rovnako žiadaný. Sympatický mladík totiž celú strednú školu nosil dlhé vlasy, vďaka ktorým pripomínal skôr Tarzana. Čo poviete, kedy mu to viac pristane?

Erik Žibek kedysi vyzeral ako Tarzan. Zdroj: Facebook

Erik Žibek celú strednú školu nosieval dlhé vlasy. Zdroj: Facebook