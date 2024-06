Hosťom Inkognita bol aj Ivo Ladižinský (Zdroj: TV JOJ)

Ivo Ladižinský je známy nielen ako stand-upista. Predtým sa okolo 25 rokov venoval súťažiam krásy Miss. Keď však povedal, že už prestal vládať, Michal Hudák prezradil, že Ivov otec mal v marci 99 rokov a prezradil aj to, že to bol práve on, kto vymyslel a dal dokopy koncept Štúdia L+S. Voštinár poznamenal, že dlhovekosť sa dedí, takže o 40 rokov sfúkava sviečky a opäť príde do Inkognita. "Len škoda, že vy tu nebudete", zavtipkoval Ivo a Čeky mu kontroval: "Ale Zdena tu bude".

Zapojil sa aj Maroš Kramár, ktorý je iba o pár rokov starší od Iva: "Ty si v mojej kategórii, 60 až smrť..." a dodal, že aj v tomto veku sa dá robiť všetko, len pomalšie. Pridal aj niekoľko príhod u lekára a odpovede na otázky, ktoré nechcel počuť. Zabavte sa na videu s vtipom na záver, ale nenchajte si ujsť ani reláciu Inkognito v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.

Ladižinský v Inkognite: Nie je to už príliš? Vtip na účet seniorov, Čeky naložil aj Zdene: Publikum burácalo (Zdroj: TV JOJ)