TRAPAS v českom šoubiznise: Hercova manželka OHOVORILA prsia jeho kolegyne... Omylom to poslala jej!

Veronika Arichteva (Zdroj: Tv Prima)

Veronika Arichteva je známa česká herečka. Okrem toho má aj svoju vlastnú kolekciu oblečenia, ktorú predviedla na najnovších záberoch na Instagrame. No a takýto hejt dozaista nečakala! Manželka herca Filipa Blažka, Jolana, jej napísala správu cez pracovný profil. No a vyrobila si tým poriadnu hanbu, keďže to umelkyňa zverejnila.

„Ty vole, tie kozy, hrôza, des. Cvičenie ti nepomôže,“ znelo v správe od Jolany. „Tak do tohto štúdia v Radotíne sa určite nikdy nepozriem. Som si hovorila, čo je to za fejk profil a ono nie. Ono je to Jolana Blažková. To je hanba,“ reagovala Arichteva s tým, že sa cíti trápne aj za ňu. Mnohí sa zhodovali, že si zabudla prepnúť profil na fejkový. Blažková si medzitým za pikantnou poznámkou stojí.

„My sa máme v rodine a neustále so mnou Veronika bojuje. Ja som jej to napísala do súkromnej správy a ona to zverejnila. Neviem, či sa chce zviditeľniť. Ona to zverejnila, ja nie. Ja som jej to písala osobne,“ vyjadrila sa pre VIPstar.cz. „Napísala som do správy, že je to hnus. A za tým si stojím, pretože už s tým mohla niečo dávno urobiť,“ dodala.

„Veronika si to vzala veľmi osobne. Ja som to poslala do jej správy. Nezverejnila som to na svojom profile. To by som si nedovolila. To mi neprináleží. Ona útočí na mňa. Ona so mnou bojuje už dlho. Ja som nikdy nechcela nikomu ublížiť. Mne posielajú ľudia jej fotky a ja som sa k tomu len vyjadrila,“ obhajuje sa. Vojna, ktorá nemá obdobu pokračovala aj ďalej.

„Dve trochu dlhšie prsia a toľko emócií. Mala som sa ozvať? Mala! Neviem, prečo by si mal ktokoľvek nechať útočiť na svoju postavu, život, prácu, deti... Od kohokoľvek. To sú hranice. Moje. Snáď aj vaše. Body shaming nie je v poriadku, hejt nie je v poriadku. V poriadku je správať sa k druhým tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám. A prípadne si pod tieto naše nové peckové šaty vziať horný diel plaviek,“ uzavrela Arichteva. Herečku si v komentároch zastalo mnoho známych tvárí českého šoubiznisu. Napríklad speváčka Martina Pártlová, moderátorka Iva Kubelková, moderátor David Gránský či herečka Eva Burešová. Ich reakcie nájdete na ďalšej strane článku.