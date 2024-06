Otvorenie filmového festivalu: BOŽSKÁ Rakovská, prsník na ÚTEKU a... Zábranská ukázala figúru v OBTIAHNUTOM!

Takto to vyzeralo na otvorení filmového festivalu (Zdroj: Ján Zemiar)

TRNAVA - Včera sa konalo otvorenie prvého ročníka medzinárodného filmového festivalu v Trnave. Otváračku si nenechalo ujsť mnoho známych tvári či už z kultúrneho alebo spoločenského sveta. Do trnavského kina zavítala napríklad herečka Anna Jakab Rakovská, ktorá vyzerala božsky. Nechýbala ani Martina Zábranská, ktorá ukázala postavu v obtiahnutom overale. No a táto modelka si musela strážiť svoj výstrih!

Prvý ročník medzinárodného filmového festivalu June Film Fest už odštartoval. Udalosť vznikala pod taktovkou herca Dana Dangla, ktorý chcel na Slovensko priniesť filmy aj z iných krajín. „Vznikla idea, prečo sa nepokúsiť zrealizovať kinematografické podujatie príťažlivé aj pre obyčajných “smrteľníkov“ a bežných fanúšikov kina. A tak vznikol nápad uskutočniť festival, ktorý snáď osloví širokú divácku skupinu, ale aj kultúrnych či hudobných nadšencov, jednoducho, každého kto má chuť sa baviť, či už v kinosále alebo mimo nej,“ prezradil.

Podporiť ho prišlo množstvo známych tvárí. Do spoločnosti zavítali viacerí herci. Nechýbal napríklad ani úspešný český herec Karel Roden, ocenená slovenská herečka Dana Droppová či Anna Jakab Rakovská s kamarátkou Martinou Zábranskou. Obidve vyzerali viac než úchvatne! Anička prišla v modrom kostýme, ktorý ju doslova rožiaril a vyzerala v ňom božsky. No a Maca predviedla v obtiahnutom overale svoju schudnutú figúru.

Do trnavského kina prišla aj modelka Saša Gachulincová, ktorá prišla v celku jednoduchých, ale poriadne odvážnych šatách. Pod priliehavý satén si totiž nemohla dať podprsenku, pretože mala holý chrbát, a tak bol jej prsník miestami na úteku. Stačilo tak málo a trapas by bol na svete. JuFF má pre ľudí pripravený nejeden zážitok. Stačí si len zakúpiť vstupenku a prísť si vychutnať to, čo festival ponúka. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk. Premiérová filmová slávnosť sa bude konať od 5. do 9. júna. Všetky fotografie z otvorenia nájdete v našej galérii vyššie.

