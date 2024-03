Ján Ďurica s partnerkou Dianou (Zdroj: Ján Zemiar)

V každej sérii tanečnej súťaže tvorí jeden tanečný pár športovec s profesionálnym tanečníkom. V deviatej je to bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica, ktorý hneď v prvom kole prekvapil veľmi dobrým tanečným výkonom: „Klamal by som, keby som povedal, že som nemal stres… som rád, že sme to zatancovali ako sme to zatancovali, mám priestor sa zlepšovať, som rád za svoj výkon a ďakujem porote za toľko bodov“, teší sa Ďurica a priznáva aj krízu: „Mal som po dvoch týždňoch krízu a pocit, že nenapredujem a stagnujem“. Cez to sa však treba preniesť, čo sa mu podarilo a verí, že bude z kola na kolo lepší tanečník, ktorý so spoločenskými tancami nemal dosiaľ žiadnu skúsenosť: „Ja som myslel, že futbal je náročný šport, ale tanec je akože… klobúk dole!“

Podporiť na prvé kolo ho prišla aj jeho snúbenica Diana Kačurová, ktorá by mu mala koncom apríla porodiť dieťa. K dcére Ninke, ktorú má Ďurica s bývalou partnerkou Magdalénou Šebestovou, tak pribudne chlapec. „Výborné! Za mňa najlepší výkon, samozrejme“, ospevovala ho Diana s tým, že verila v jeho kvality. Futbalista prezradil, že keby sa im narodila dcéra, dostala by meno Hanka, ale keďže je to chlapec, bude sa volať… aj to sa dozviete vo videu.

Ďurica v zákulisí VYBOZKÁVAL partnerku a prezradil: Čakáme chlapca a takto sa bude volať! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)