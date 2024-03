(Zdroj: Lenka Filipeje)

„Rokmi som sa naučil pozrieť sám na seba do zrkadla a priznať si: toto ti nevyšlo, tu si mohol pridať, na názory týchto ľudí neprihliadať, tu si to prepískol a chcel zbytočne až príliš veľa. Vždy som sa učil na vlastných chybách,“ zamýšľa sa nad svojou kariérou Robo Opatovský (52). No ak sa vraví, že všetky zaváhania či pochybenia možno vnímať aj ako novú výzvu, v prípade tohto slovenského speváka to platí dokonale. Koniec koncov, výsledkom spomínaných impulzov je jeho novinka Šťastná.

"Ja som si tak povedal, že urobím klip, ako by som si predstavoval, že je tá žena naozaj šťastná a že čo všetko treba vlastne urobiť... no ale urobil som klip, v ktorom by som sa rád videl, ale ja taký nie som." Robo pritom presne vie, čo ženu urobí šťastnou a v zásade to nie je žiadna veda: „Podľa mňa je žena šťastná vtedy, keď je doma kľud, pohoda, muž jej pomôže s domácimi prácami, vyblázni sa s deťmi, dopraje jej čas pre seba, aspoň občas navarí a na druhej strane nezabúda byť milujúcim partnerom.“ Čo však vie Robo dokonale, je obšťastniť všetky ženy svojimi piesňami. Najnoviše to bude robiť aj vo svojich Babských jazdách.

Text k piesni Šťastná Robovi poslala Oľga Šifrová a už pri čítaní si spevák uvedomil, ako veľmi sa s ním stotožňuje: "A to napriek tomu, že sa v ňom nie až tak vidím,“ smeje sa Robo Opatovský pri spomienke na prvý kontakt s jeho vychádzajúcou novinkou. Zarazil však slovami, čo robí on pre to, aby jeho Katka bola šťastná: "Často koncertujem... to je pravda, že keď chlap nie je doma, tak má žena pokoj..." Nuž, len aby toho šťastia nebolo priveľa.

Robo Opatovský udrel na citlivú strunu: Tohto sa odo mňa moja žena nikdy nedočká! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)