Kobielsky s manželkou oslavujú 20. výročie: Aha, ako vyzerali… Svadobné FOTO!

Vlado Kobielsky s manželkou Alenou (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Vlado Kobielsky je už so svojou manželkou Alenou dlhých 25 rokov. Spoločne vychovávajú dvoch synov. No a aktuálne oslavujú okrúhle výročie, takzvanú platinovú svadbu!

Vlado Kobielsky tvori so svojou manželkou jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Svoju spriaznenú dušu Alenu stretol pred 25 rokmi, počas štúdia na vysokej škole. Padli si do oka a ihneď preskočila medzi nimi iskra. Herec spoločne so svojou polovičkou vychováva tri deti - dcéru Kláru a synov Kristiána i Krištofa.

No a aktuálne Vlado a Alena oslavujú 20. výročie, takzvanú platinovú svadbu. Vlado na svojom Instagrame zverejnil zamilované zábery. Medzi nimi sa nachádzali aj fotografie zo svadby. „Porcelánová svadba. 2004/2024," napísal. Aha, ako manželia Kobielski vyzerali v mladosti! Je jasné, že sa naozaj ľúbia a sú si súdení. V dnešnej dobe sú takéto dlhé vzťahy doslova raritou.