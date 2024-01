PREMENA exjojkárky: Schudla neuveriteľných 24 kíl!

Renáta Názlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Renátu Názlerovú môžete poznať z jojkárskej Súdnej siene, kde sa objavovala ako nekompromisná právnička. Aj keď sa nové časti tohto počinu nenatáčajú, exjojkárka je stále aktívna na sociálnych sieťach.

Na Facebooku rada informuje o svojom súkromnom živote a veciach, ktoré sú jeho súčasťou. Najnovšie sa pochválila svojou premenou. „Takže... od novembra 2022 do dnes mínus 24 kg. Pridávam aj nejaké porovnávacie foto a otázku: vidno či nevidno?“ opýtala sa svojich fanúšikov a k tejto otázke priložila aj zábery pred a po.

Renáta Názlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Jasné, že 24 kg musí byť vidno... mňa by skôr zaujímal dôvod vášho chudnutia, nakoľko ste sa vždy prezentovali, že je to v pohode. Dúfam, že vás nenaštartovali posmeškári... vyzeráte dobre či s kilami či bez nich,“ znel komentár od istej ženy. To, prečo sa Renáta rozhodla chudnúť je pod rúškom tajomstva, sľúbila však, že to čoskoro odhalí.

(Zdroj: Facebook R.N.)