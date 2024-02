Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Takto si svoj večer určite nepredstavoval! Miro Jaroš (45) si so svojimi priateľmi vyrazil do kina. No namiesto pokojného pozerania filmu... Náhle museli opustiť budovu, v ktorej sa nachádzali!

Miro Jaroš je známy tým, že rád podporuje slovenskú, českú ale i zahraničnú kinematografiu. Naposledy si s priateľmi vyrazil do kina na film Tancuj Matylda. No a ich večer neskončil podľa predstáv.

„Toto fakt poteší. Sedíte v sále, čakáte na film a zrazu: Nepanikárte a okamžite opustite budovu,“ napísal spevák a následne zverejnil na sociálnu sieť video, kde sa z rozhlasu na celé nákupné centrum rozliehalo hlásenie o evakuácii. Všetci prítomní tak museli opustiť priestory, v ktorých sa nachádzali. My sme sa Mira opýtali, čo sa stalo. Prezradil nám, že bola v obchodnom dome nahlásená bomba. „Celé nákupné centrum vrátane zamestnancov museli evakuovať,“ uviedol.

„Keď zaznel poplach a pokyny, aby sme v kľude opustili budovu, chvíľu sme si všetci v sále mysleli, že je to súčasť premietania. Potom nám to došlo a v kľude sme vyšli z kina. Nákupne centrum už bolo plné ľudí, ktorí sa ponáhľali k východom. Keďže sme auto museli nechať v garáži, išli sme domov taxíkom, nakoľko nám bola vonku zima a bundy sme mali v aute. Keď sa na internete objavila správa, že islo o planý poplach, vrátil som sa pre auto. Film si radi pozrieme inokedy,“ opísal pre Topky.sk Miro. Táto situácia ho nevystrašila, „Nie, nemal som strach,“ vyjadril sa. „Podobný poplach som už v inom nákupnom centre zažil dávnejšie, takže som vedel, ako to prebieha,“ uzavrel. Video, ako to v nákupnom centre vyzeralo počas evakuácie, nájdete nižšie.

Spackaný večer Mira Jaroša: Namiesto zábavy náhla EVAKUÁCIA! (Zdroj: Instagram M.J.)