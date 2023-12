Mirgovej EX po rozvode: Lásku ku Kláre už neskrýva... Verejné vyznanie!

(Zdroj: Instagram P.Z.)

BRATISLAVA - Len pred pár týždňami sa prevalilo, že Dominika Mirgová (32) a jej ex Peter Zvolenský (32) viac nie sú manželmi. K rozvodu došlo približne pred mesiacom. Ktovie, či práve toto bol ten zlomový bod, kedy sa hasič z Trnavy rozhodol lásku k novej priateľke Kláre viac neskrývať. Napísal verejné vyznanie!

V januári sa na verejnosť dostala informácia, že manžel Dominiky Mirgovej, Peter Zvolenský, sa stretáva s inou ženou. Svedčili o tom spoločné zábery, ktorými sa tajomná Klára chválila na sociálnej sieti Instagram. Speváčka sa vraj o novej známosti svojho manžela dozvedela z médií... Krátko potom oznámila rozchod a podala žiadosť o rozvod.

Ten oficiálne prebehol približne pred mesiacom. A zdá sa, že práve toto bol ten zlomový bod, kedy sa Peter rozhodol lásku k priateľke Kláre viac neskrývať. Na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnil príspevok, v ktorom napísal verejné vyznanie.

„Najväčšou celoživotnou mojou oporou je moja mamina, ktorej by som mal častejšie hovoriť, ako ju mám rád a ako si ju vážim a tiež celá rodina, ktorá so mnou znáša moje vzlety i pády, i časté osočovanie počas celého roka a tiež mnohé polopravdy, ktoré sa dostávali do médií...“ napísal Zvolenský a slová adresoval svojej mame, rodine, priateľom, synovi Peťkovi a...

„V neposlednom rade moja láska a priateľka, ktorú si neskutočne vážim, aj keď spravil veľa chýb, čo si nezaslúžila, že toto búrlivé obdobie pri mne stála, Klárka. Všetkým týmto ľuďom ďakujem za to, že sú a že mám opäť dôvod sa usmievať na tento svet a byť šťastný. Ďakujem,“ dodal a zverejnil aj niekoľko spoločných fotiek so synom aj s priateľkou.