František Kovár (Zdroj: Vlado Anjel)

Stretnúť sa s hercom Ferkom Kovárom je veľmi príjemné. Vždy je dobre naladený, nefrfle a rád sa pustí s hocikým do reči. Už ani nemusíme zdôrazňovať, že je skvelý herec, aj preto sa na scéne či obrazovkách objavuje aj po dovŕšení dôchodkového veku. Ten si užíva spolu s manželkou, s ktorou minulý rok oslávili zlatú svadbu. S lekárkou Danielou sú spolu bok po boku už 50 rokov, majú dvoch synov a vďaka nim aj štyri vnúčatá, na ktoré sú patričné hrdí. A Ferko je aj hrdý Slovák, ktorý by sa presťahovať do inej krajiny asi nevedel. Ako sú na tom ale deti a vnúčatá? „Nemajú zatiaľ prečo utekať… ale uvidíme, akým smerom sa táto krajina vyberie“, cítiť isté obavy. A ďalej pokračuje: "Najstaršia si vybrala, že chce študovať divadelnú réžiu, Hanka odíde na pol roka do Anglicka vrámci školy…“ začal herec vyratúvať úspechy svojich vnukov. Na jeho mieste by ste sa hrdo bili do pŕs aj vy.

Kovár o talentovaných vnúčatách: Strach z úteku zo Slovenska?! Trpké slová o politike (Zdroj: NL/Vlado Anjel)