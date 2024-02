Aneta Parišková (Zdroj: psc)

Nie vždy sa ráno zobudíme pravou nohou. Niekedy je už od zobudenia takzvaný Deň blbec a mávajú ho aj známe tváre: „Keď sa nedarí, tak sa nedarí, stáva sa kadečo, ale dôležité je, aby si to divák nevšimol“, hovorí Aneta Parišková a pridáva lapsusy či to najhoršie, čo sa prihodilo počas vysielania v priamom prenose. „Občas sa stáva, že sa človek rozkašle, že mu odchádza hlas, stalo sa, že som čakala, kedy odpadnem…“, priznáva Aneta s tým, že sa stávajú aj vtipné príhody a tiež jednu pomenovala. Začiatkom marca však možno tých lapsusov bude o čosi viac. Spravodajstvo totiž po rokoch mení svoje štúdiá a s tým sa zrejme trošičku zmení aj štýl práce. Zaujímalo nás teda, v čom to bude pre moderátorov náročnejšie: „Moje vysielanie v teniskách sa skončilo“, pomenovala Aneta iba jednu zo zmien. Tých je však oveľa viac.

Pariškovej pohoda v práci končí: Veľké zmeny, TAKTO ju uvidíte prvýkrát!

Nemenia sa iba štúdiá, ale jednotlivé spravodajské relácie dostanú aj novú grafiku. Pozadie v štúdiách tvorí digitálny horizont, pred ním sa nachádzajú LED steny s vysokým rozlíšením. Za hlavným spravodajským pultom, odkiaľ sa budú vysielať NOVINY TV JOJ, je najväčšia obrazovka, na ktorej je možné zobraziť naraz dva živé vstupy z dvoch rôznych miest.

Veľkou novinkou sú dva druhy robotických kamier. To znamená, že v štúdiu bude s moderátormi už len jediný kameraman, ktorý je za žeriavom – Jimmy Jibom. Zvyšné kamery sa budú riadiť z réžie, odkiaľ je možné ich programovanie, a tým aj presné komponovanie záberov. Ovládanie čítačky pedálom pod spravodajským pultíkom nie je pre niektorých moderátorov novinkou. Tento spôsob ovládania čítačky už totiž moderátori spravodajskej televízie JOJ 24 poznajú a vysielajú tak už viac ako rok od jej spustenia. Znamená to, že moderátor si sám určuje tempo svojho prejavu.

V štúdiách je ďalšie množstvo zaujímavostí a vychytávok ako dvojité podlahy, v ktorých sú umiestnené všetky káble, aby neprekážali v pohybe robotickým kamerám. Podlaha tlmí svetlo a zvuk, podobne ako špeciálna priečka oddeľujúca obe štúdiá, ktorá predstavuje dokonalú zvukovú bariéru. V oboch štúdiách a réžiách bolo pri ich výstavbe použitých viac ako desať kilometrov video káblov, internetových je približne osem kilometrov.

Nové štúdiá si môžete prvýkrát pozrieť v deň 22. narodenín televízie JOJ, 2. marca. Spravodajský tím verí, že aj vďaka nim vám v nasledujúcich rokoch prinesie kvalitnejšie, informačne bohaté a obrazovo atraktívne správy.