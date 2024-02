Tomáš Bezdeda so synom (Zdroj: FB/Tomáš Bezdeda)

Tomáš Bezdeda je hrdým otcom syna Jakuba, ktorému mu 20. júna 2023 porodila manželka Ivana. Odvtedy sú jeho dni naplnené ešte väčšou radosťou a šťastím. Tou prekypuje aj Adela Vinczeová, ktorá sa s manželom Viktorom po troch rokoch čakania stali tiež rodičmi. Ich adoptovaný syn je o čosi starší ako Bezdedov Jakub, spoločné stretnutie však dopadlo nad očavánie: "Adela nás prišla pozrieť s malým a my sme ukázali nášho, vymenili sme si rôzne skúsenosti, takže to bola veľmi milá návšteva", teší sa Tomáš zo spontánneho stretnutia, ktoré iniciovala Adela počas povinností v Žiline, kde Bezdedovci žijú: "Napísala, že tu je, tak sme sa stretli a bolo to veľmi milé".

Príchodom dieťaťa do rodiny sa život úspešnej moderátorky a obľúbeného speváka od základu zmenil. V diskusiách prevažuje viac téma týkajúca sa starostlivosti o synov a Tomáš priznáva, že viac ako gitary či spev vstupuje do popredia - ak to preženieme - téma "čo papalo, čo kakalo". Tomáš napokon prezradil aj to, čo hovorí na Adelu v úlohe mamy. Pozdáva sa mu?

ADELA ZDUPKALA za Bezdedom: Nečakané stretnutie dopadlo nad očakávanie (Zdroj: NaJa)