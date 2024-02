Zdravotné problémy Peštovej: Na dovolenke ju uštipol hmyz... FOTO Jej ucho má OBROVSKÉ ROZMERY!

Paľo Habera a Daniela Peštová (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Daniela Peštová si pred pár dňami pobalila kufre a odišla si vychutnať pobyt v exotike, no miesto svojej dovolenky zatiaľ bližšie nešpecifikovala. Za svojou drahou následne odletel aj spevák Pavol Habera. No namiesto toho, aby si spoločne užívali chvíle plné pokoja, známa supermodelka musela riešiť nečakané problémy...

Počas dovolenky môže nastať množstvo situácií, ktoré vám ju vedia celkom znepríjemniť, no zdravotné problémy patria medzi to najhoršie, čo môžete v zahraničí zažiť. Komplikácie teraz postihli aj atraktívnu blondínku. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber na svoje opuchnuté ucho a prezradila, že ju poštípala včela.

„Radosti života v trópoch," napísala k fotografii ucha, ktoré je celé červené a jeho vrchná časť má kvôli opuchu obrovské rozmery. Aj napriek tomu, že muselo ísť o veľmi bolestivú a nepríjemnú záležitosť, Daniela sa to snaží brať z tej pozitívnejšej stránky a uvedomuje si, že byto mohlo byť aj horšie.

„Ešteže nie som alergická. To si ani nedokážem predstaviť, ako by to vyzeralo. Ucho 3-krát väčšie ako normálne," uviedla pôvabná blondínka, ktorej však tento nemilý incident nezabránil, aby si pobyt vychutnávala plnými dúškami a o pár hodín neskôr už zverejnila krásne zábery z pláže.

