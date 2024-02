(Zdroj: Instagram R.J.)

Pred pár dňami sme sa zúčastnili na akcii, kde Zuzana Belohorcová a jej manžel Vlasta Hájek otvárali slovenskú pobočku ich realitnej kancelárie. Na tejto udalosti nemohla chýbať ani Rebecca Justh - módna návrhárka, ktorá je blízkou priateľkou bývalej moderátorky.

V rozhovore sme teda poklebetili aj na tému Tenerife, porozprávala nám, akí su Zuzka a Vlasta ľudia, no keď už bola príležitosť, nemohli sme vynechať ani otázky ohľadom správneho a vkusného výberu plesovej róby.

Predsa len, Rebecca je v slovenskom módnom biznise naozaj slušná "kapacita" a za sebou má dokonca aj prehliadky na prestížnom Fashion Weeku v New Yorku. Ako na slovo vzatá odborníčka nám teda prezradila, aké sú aktuálne trendy, no aj to, čomu sa jednoznačne vyhnúť. Čo považuje za nevkusné a na čo naozaj dbať? To sa dozviete v našom rozhovore nižšie.

Slovenská návrhárka o plesových TRAPASOCH: Dámy, prosím vás, TOTO NEROBTE!