Hudobný svet zasiahla smrť slávneho speváka (†62): Prehral boj s rakovinou!

(Zdroj: Getty Images)

V júni 2022 Keith oznámil, že mu koncom predchádzajúceho roka diagnostikovali rakovinu žalúdka a uplynulých šesť mesiacov podstúpil chemoterapiu, ožarovanie a operáciu. V tlačovej správe z decembra 2022 uviedol, že jeho boj s rakovinou bol "dosť vyčerpávajúci".

Keith sa narodil v meste Clinton v Oklahome. Spočiatku pracoval na ropných poliach vo svojom domovskom štáte, ako hudobník prerazil až v roku 1993 hitom "Should Have Been A Cowboy". Kritici ho obviňovali zo šovinizmu a nacionalizmu. Rozruch vyvolal najmä skladbami, ktoré vydal po útokoch z 11. septembra 2001 na USA. V skladbe "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)" spieval "We'll put a boot in your ass/It's the American way." (Nakopeme vám zadky/To je americký spôsob života).

V piesni "The Taliban Song" opisuje Keith bežných Afgancov, ktorí prosia amerických vojakov, aby z krajiny vyhnali bojovníkov Talibanu a al-Káidy. Vo svojom repertoári mal Keith tiež dlhý zoznam piesní o očistných účinkoch alkoholu, napríklad vrátane "I Love This Bar", "Whiskey Girl", "Get Drunk and Be Somebody", "Drinks After Work" či "Drunk Americans".

Toby Keith (Zdroj: SITA)

V jednej zo svojich najznámejších piesní "Beer For My Horses" Keith spieva o tvrdom boji proti zločinu a korupcii. Keith bol tiež známy svojimi spormi s inými hudobníkmi. Po tom, čo sa Natalie Mainesová, speváčka country skupiny The Chicks, vyslovila proti americkej invázii do Iraku v roku 2003, vydal sa na turné s fotomontážou, ktorá ju zobrazovala po boku irackého diktátora Saddáma Husajna.

Keith bol najznámejším umelcom, ktorý v januári 2017 vystúpil na inaugurácii republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Predtým však hral aj na podujatiach, ktoré organizoval jeho demokratický predchodca Barack Obama.

Hudobník sprevádzal Trumpa aj na návšteve Saudskej Arábie, ktorú absolvoval v prvých mesiacoch vo funkcii, kde odohral koncert pre výlučne mužské publikum. Toby Keith vydal celkom 24 albumov, ktoré mu zarobili 40 miliónov dolárov.