Premiéra Vojny policajtov: Jakab v zajatí žien, štýlový Rytmus... A herečka v outfite ako z KOLOTOČOV!

(Zdroj: Ján Zemiar )

KOŠICE - V košickej Steel aréne to včera vrelo! A to doslova. Športová hala totiž praskala vo švíkoch pod náporom tvorcov, umelcov a hostí, ktorí prijali pozvanie prísť si pozrieť premiéru dlho očakávaného filmu Vojna policajtov. Veľkolepý večer si nenechalo ujsť mnoho známych osobností... A dokonca aj kandidát na prezidenta SR - Ivan Korčok!

Celebritní hostia a takmer všetci, ktorí na filme pracovali, prišli do košickej arény po červenom koberci, kde na nich čakalo veľké množstvo fanúšikov. Veľkej pozornosti sa nevyhol najmä raper Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý vo Vojne policajtov stvárnil úlohu mafiánskeho bossa.

Hoci zvolil pomerne jednoduchý outfit v podobe džínsov, tenisiek a bieleho roláku, ktorý prekryl kabátom, vyzeral veľmi štýlovo, no a na jeho tvári, samozrejme, nemohli chýbať ani okuliare. Ani tie však neskryli, že s výsledkom filmového počinu, v ktorom si zahral, je skutočne spokojný.

V dobrej nálade prišiel aj herec Robo Jakab. A bodajby nie. Umelec sa pri príchode ocitol takpovediac v zajatí žien, keďže obe jeho ramená "obsadili" jeho kolegyne Broňa Kováčiková a Anna Mária Janeková, ktoré ako pravý džentlmen viedol dnu. Trojica si premiéru absolútne užívala a na všetky strany rozdávali spokojné úsmevy.

No a keď už sme spomenuli Annu Máriu Janekovú, tá vďaka svojmu outfitu spôsobila absolútne najväčší rozruch. V tortových ružových šatách pôsobila tak trochu ako z kolotočov, no na druhej strane jej nemožno uprieť, že vďaka žiarivej farbe bola spomedzi hercov "najviac videná" a zároveň "rozbila" záplavu tmavej farby oblečenia drvivej väčšiny ostatných účastníkov.

Ako sme už spomínali, na premiére nechýbal ani kandidát na prezidenta Ivan Korčok, atmosféru si prišli užiť i ďalšie osobnosti - herci Juraj Loj, Alexander Bárta, Milan Kňažko, Henrieta Mičkovicová, Dušan Cinkota, Anežka Petrová, Petra Dubayová, Marián Mitaš či speváčka Lina Mayer.

Väčšina z celebritných hostí sa po premiére, ktorú diváci odmenili obrovským potleskom, ocitla na after party, kde si to poriadne užili. Ako to počas veľkolepého večera v Košiciach vyzeralo, si môžete pozrieť v našej veľkej galérii vyššie!

