DRSNÉ spomienky Rytmusa: Každý si robil, čo chcel... Bežne niekoho DOKOPALI a DOREZALI!

BRATISLAVA - V sobotu večer sa v košickej Steel aréne konala veľkolepá premiéra filmu Vojna policajtov. Súčasťou hereckého ansáblu bol aj raper Patrik Rytmus Vrbovský (47), ktorý stvárnil úlohu mafiánskeho bossa. My sme ho po premiére oslovili na rozhovor, kde nám prezradil rôzne pikošky z nakrúcania, ale aj to, ako si spomína na 90. roky, do ktorých bola táto akčná snímka zasadená...

Hneď ako prvé nás zaujímalo, ako sa Rytmus vo svojej úlohe cítil. „Podľa mňa prirodzene. Lebo mám načítané tieto typy. A svojím spôsobom aj ten Rytmus charakter je taký drsný. Takže je to pre mňa úplne také, že mám to "najeté"," povedal nám kráľ slovenského hip-hopu, ktorý sa hereckej role chopil so všetkou cťou a vyslúžil si nadšené komentáre prítomných divákov.

Ako sme už zmienili, film bol zasadený do prostredia 90. rokov. Ako si na toto obdobie spomína sám Patrik? „Takto, ako to bolo v tom filme. Akurát že, samozrejme, som nebol mafián. Viem, že to exitovalo medzi nami, viem, že každú chvíľu som sa dozvedel, že niekoho zastrelili, zabili," zalovil v pamäti raper.

„Bolo úplne bežné, že bitka na diskotéke... Keď niekto do niekoho drgol, tak ho dokopali, dorezali. No takto to bolo... Že každý si mohol robiť, čo chcel a mal bezstrestnosť, ak poznal mafiánov. A mafiáni boli napojení na policajtov a SIS-károv. Tak to proste bolo," zaspomínal si Patrik, ktorý mal vo filme aj "posilu z domu".

Vo Vojne policajtov sa v zopár scénkach ukázala aj jeho fenka Daphne. Viac sa už ale dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám raper prezradil aj ďalšie pikošky z nakrúcania. A nielen to!

