Toto malo ostať za dverami ich bytu: Polnišová prezradila čarovné slovíčko jej manželstva

Petra Polnišová (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Polnišová to s láskou nevzdala ani po dvoch stroskotaných vzťahoch. Po rozvode s architektom Jaroslavom Takáčom jej krachlo aj partnerstvo s francúzskym publicistom a filmárom Matthieuom Darrasom, s ktorým má dvoch synov, trinásťročného Simona a jedenásťročného Félixa. Po niekoľkých rokoch spolužitia sa tajne vydala za Juraja Brocka, čím prišla k ďalším dvom deťom. Doma je u nich teda veselo, aj keď pri všetkých starostiach im nie je vždy do smiechu: “Všetci sme nejako prepracovaní, všetci máme nejaké problémy a najlepší relax je, keď sa človek dostane do nemysliaceho módu.“ Aj preto je rada, že jej manžel i synovia majú zmysel pre humor a doma sa veľa nasmejú.

Petra Polnišová s manželom Jurajom Brockom. (Zdroj: CinemArt)

Každopádne Petra na premiére žiarila šťastím a Juraj ju tiež ani na chvíľku nespustil z očí. Ich vzájomnú lásku vidieť v každom geste a ako sme počuli – aj v slove. Dozvedeli sme sa totiž, ako Petra svojho manžela oslovuje.

Na margo komédie Ideme na teambuilding spolu s Jakubom Prachařom hovorí: „Najlepšie by bolo, keby diváci pred pozeraním filmu odložili svoje mozgy do igelitky a zábavu si poriadne užili.“ Má však aj doma pri dospievajúcich synoch situácie, kedy si musí takpovediac vybrať mozog z hlavy?

