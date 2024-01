Samo Tomeček a Katka Ščevlíková (Zdroj: Vlado Anjel)

Samo Tomeček prevrátil svoj život naruby. Nielenže sa rozviedol, ale oveľa viac sa začal venovať svojmu sebarozvoju a chudnutiu. Nuž a namiesto toho, aby sa utápal v žiali, prišiel sa zabaviť na premiéru česko-slovenskej komédie. Dôvodom je aj to, že s filmom ho spája jeho vlastný hlas – spieva tam totiž jednu opernú, veľmi slávnu áriu: „Bol to pre mňa celkom ťažký oriešok“, bez hanby priznal Samo. Majú ale obaja hudobníci aj vlastné skúsenosti s teambuildingami? „Ja som mal obrovské rodinné teambuildingy, keď som bol menší, nás bolo aj sto… celá chata na tri dni a spievalo sa, tancovalo sa, jedlo sa, pre mňa sú to krásne spomienky na mladosť!“

A bola to práve Katka, ktorá iniciuje teambuildingové aktivity v kapele: „Áno, treba utužovať kolektív“. Možno aj preto, že čosi také veľmi nezažila. Teambuilding je však aj o adrenalíne a netradičných výzvach či pascách. A o tomto sa Samo veruže vedel rozrozprávať. Pozrite si vo videu, aké zosmiešnenie zažil.

Tomeček zapadol s autom v snehu, potom sa začali diať veci: VEREJNÉ ZOSMIEŠNENIE! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)