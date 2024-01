Adela sa nad skúšobnou dobou adopcie nezamýšľa: TOTO ma STRESUJE oveľa viac!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Adela Vinczeová, ktorá patrí k našej moderátorskej špičke, si materstvo vychutnáva. Kvôli synovi o čosi menej pracuje a snaží sa mu venovať čo najviac času. Adopčný proces je náročný a zdĺhavý, ale blíži sa obdobie, kedy by už synček mohol byť nadobro ich: „Plynie vymedzená doba a tým pádom sa tým teraz nezaoberáme, pretože nemáme ani čo urýchliť, ani čo zmeniť, ani nejak čo urobiť, takže čas plynie a malo by to byť do pár mesiacov ok“.

Adela zároveň tvrdí, že problematikou akejsi skúšobnej doby, ktorá stále nie je definitívne ukončená, sa veľmi nezaoberá: „Mňa stresuje, či zvládam bežne robiť nejaké veci, či som dosť Montessori matka a či som dosť trpezlivá a či správne reagujem a tam zrazu zabudne človek na to, že či je to v nejakých papieroch ešte neukončené“. Zhovárali sme sa teda aj o trpezlivosti, či sa už Adele podarilo dosýta vyspať a oddýchnuť si, ale tiež o tom, či by mala odvahu pribrať do partie ďalšie dieťa. Odpovede sa dozviete vo videu.

