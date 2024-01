DESIVÝ zážitok známej Slovenky z dovolenky: Prenasledovanie a... Skoro ich UNIESLI!

Viktoria Niang s priateľom (Zdroj: Ján Zemiar)

Viktoria Niang je známa pod menom Aicha. Zviditeľnila sa účinkovaním v Let´s Dance ale aj v šou Love Island, kde si hľadala partnera. Láska si ju na obrazovkách nenašla. Toho pravého stretla o čosi neskôr. Ako sa pred pár mesiacmi ukázalo, hnedovláska sa zaľubila do expartnera Jasminy Taty, s ktorou má dvojičky.

Viktoria a Erik sa v tomto zimnom období rozhodli vycestovať do tepla. Namierili si to do Egypta. Presnejšie zakotvili v Káhire a na to, čo tam zažili, budú spomínať ešte dlho. S príbehom sa známa Slovenka podelila na svojom Instagrame.

Viktoria Niang (Zdroj: Ján Zemiar)

„Kamoši, toto čo bolo dnes v Káhire, to som ešte nezažila. Boli sme sami v centre. Skoro nás naložili do auta a uniesli. Nebezpeční chlapi so samopaľmi na ulici, všade bordel, rozpadnuté taxíky bez svetiel, bez dverí, prenasledovali nás, na každom rohu striehol niekto, kto nás chcel okradnúť, agresívne psy. To len nám môže napadnúť ísť do Egypta bez ochrankára a sprievodcu a na vlastnú päsť,“ opísala svoj desivý zážitok.

Viktoriu sme kontaktovali, aby nám priblížila presnejšie, čo sa stalo a ako to prebiehalo, ale na našu správu neodpovedala.