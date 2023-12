Najkrajšia Slovenka odletela za oddychom: Dovolenka ako za TREST… Ku*va, je TOTO normálne?!

Kristína Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Toto by vytočilo každého vyčerpaného človeka! Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová je už 19 mesiacov mamou synčeka Jakubka. Toho má s partnerom Jakubom, s ktorým si v júli tohto roka povedali aj svoje áno. Mamičkovské povinnosti a plánovanie svadby sú, bez pochýb, veľmi vyčerpávajúcim kombom. Pred Vianocami sa preto rodinka vybrala za oddychom.

Odleteli do Dubaja, ktorý majú otestovaný a vždy boli spokojní... No tentokrát to je to dovolenka ako za trest. Alebo aspoň doteraz bola. „Včera okolo 3. ráno som počula reálne krik, naháňanie detí, piskot, ženské smiechy, ale hlavne buchot jak keby niekto hádzal stoličkou. Hovorím si, ok, nemám to ako vyriešiť, neviem, odkiaľ to ide. Mama mi ráno potvrdila, že počula to isté a nevedela spať,“ opísala predchádzajúcu noc Krajčírová.

„Počúvajte ma, ale reálne toto nevymyslíš. Keďže sme dnes boli veľa na slnku, mňa vyplo pri malom po 20-tej. O 22-tej sa zobudím zas na j***b do steny, malý sa zobudil tiež. A hneď v hlave nervy, že čo to preboha je. Mala som pocit, ako keby reálne robili rekonštrukciu,“ pokračovala bývalá Miss. Počkala preto 10 minút, aby zistila, odkiaľ hluk ide. Po poslednej rane sa rozhodla situáciu riešiť. Zobudila mamu, poslala ju k synovi a...

„Vybehla som na chodbu bosá, v pyžame. Idem do vedľajšej izby (dvere otvorené), otvorím...“ opísala nočné chvíle Krajčírová. „Ľudia, tam robotníci. Mňa naozaj vykotilo... A naozaj ma nechcete vidieť v takom stave výbuchu nervov a nespánku. No nič. Ja hneď skoro krik, že tam mám dieťa a robia to druhú noc a nech s tým okamžit prestanú. Samozrejme, oni sa hneď ospravedlňovali - ja chápem, sami si to nevymysleli, ale ku*va, je toto normálne?!“ pýtala sa Kristína, ktorej sa po tomto možno konečne začne reálna dovolenka.