SVADBA slovenskej krásky: Prezradila, kde nechala malého syna!

Veľkolepý deň čerstvých novomanželov sa konal vo vychýrenej reštaurácii na nábreží Dunaja za prítomnosti desiatok nadšených hostí. No a keďže od svadby uplynulo už niekoľko dní, krásna nevesta začala na sociálnu sieť Instagram pridávať fotografie, ktoré slúžia ako spomienka na jeden z najkrajších momentov v živote každého zamilovaného človeka.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram

Pôvabná novomanželka sa nechala počuť, že na polovicu z tohto výnimočného dňa si vlastne ani nespomína, keďže má pocit, že všetko sa zomlelo rýchlo a až na konci veselice jej došlo, že chvíľa, na ktorú sa pripravovali mesiace, je už za nimi. Všetky svoje doterajšie dojmy vyjadrila na spomínanej sociálnej sieti, kde dala fanúšikom priestor, aby sa jej mohli spýtať na všetko, čo ich ohľadom jej svadby zaujíma.

No a keďže Kristína si už nejaký ten mesiac užíval titul "mamička", ľudia sa jej pýtali aj na to, ako svadbu zvládal jej malý synček. Ako sa však ukázalo, žiadne nadmerné starosti s ním nemala. Manželia sa totiž rozhodli, že ho zveria do rúk opatrovateľke, ktorej dôverovali. Jakubko bol teda na svadbe prítomný iba chvíľu.

A nešlo o žiadne "zbrklé" rozhodnutie, ale starostlivo premyslený krok. „Niekoľko mesiacov dopredu som vedela, že tam určite chcem mať opatrovateľku. A tak aj bolo. Malý bol na svadbe veľmi krátko, zvyšok času bol u nás doma s opatrovateľkou. A viem, že som urobila najlepšie, lebo bol v kľude,” vysvetlila Kristína, ktorá dodala, že v maličký by bol z celej udalosti iba zbytočne nervózny kvôli množstvu ľudí a najmä horúcemu počasiu.

Čerstvá mladomanželka dodala, že opatrovateľka to s jej synčekom zvládla perfektne a je rada, že natrafila na tú pravú. Tento krok preto odporúča aj ostatným, ktorí váhajú. „Pýtajte sa kamošov, známych. Nikdy neviete, kto koho pozná a takisto aj na internete je už viacero stránok s overenými opatrovateľkami,” dodala Kristína.