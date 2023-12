Najhoršie Vianoce Andrey Verešovej: STRACH o mamu… RAKOVINA pečene!

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA/PRAHA - Najkrajšie sviatky v roku sú za rohom, no a kým väčšina z nás trávi posledné dni dokupovaním darčekov, dekorácií či zdobením stromčeka, modelka Andrea Verešová (43) má momentálne hlavu úplne inde. Krátko pred Vianocami sa totiž dozvedela doslova zdrvujúcu správu - jej mama Ester bojuje so zákernou chorobou...

Celá rodinka sa tešila, keď Ester Verešová prišla pred niekoľkými týždňami do Česka, aby strávila čas so svojou dcérou a milovanými vnúčatami. Radosť sa ale premenila na obrovský strach. Pani Ester zrazu prišlo zle a okamžite ju previezli do nemocnice, kde podstúpila sériu vyšetrení. Verdikt lekárov bol neúprosný. Verešovej mame diagnostikovali rakovinu pečene.

„Zrazu sa jej urobilo naozaj zle, dokonca spadla, tak sme okamžite zavolali záchranku. Bohužiaľ sa po vyšetrení v plzeňskej nemocnici ukázalo, že mamka má onkologický problém. Zariadili sme jej v Prahe najlepšiu nemocnicu, kde je už štyri týždne hospitalizovaná," povedala pre český Blesk nešťastná modelka.

Tá ďalej dodala, že jej milovaná mama bojuje s onkologickým ochorením už druhýkrát. A pred sviatkami si celá rodina zo srdca praje len to, aby mohli Vianoce stráviť spolu. „Každý rok sa schádzame u nás doma v Přešticiach a tento rok je to také smutné. Všetci veríme, že mamičku aspoň na sviatky pustia domov,“ dúfa Andrea. Rodine a najmä jej mame Ester prajeme veľa síl, aby svoj boj proti zákernému ochoreniu dokázala zvládnuť a úspešne sa vyliečila.

