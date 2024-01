Smútok Petra Lipu: Smrť exmanželky Noriny (†71)... Tajil to pol roka!

(Zdroj: TASR)

Pred Vianocami sa na verejnosť dostala informácia, že Peter Lipa navštevuje onkológiu. Týždenníku Život sa ozvalo viacero čitateľov s tým, že ho tam videli. „Viete, toto nechcem riešiť, ale určite to nebola náhoda, tam sa len tak náhodou nechodí,“ vyjadril sa hudobník, ktorý nepriamo naznačil, že bojuje so zákerným ochorením.

Okrem zdravotných problémov sa však jazzman musí vyrovnávať aj s ďalšou veľkou ranou. Ako totiž informuje Šarm, zomrela jeho exmanželka Norina. „Áno, už nie je medzi nami,“ potvrdil Lipa, no viac smrť ženy, s ktorou strávil 36 rokov spoločného života, rozmazávať nechcel. „Bližšie to nebudem komentovať. Bolo to pred rokom, respektíve stalo sa to minulý rok v lete,“ dodal.

Všetko vraj nasvedčuje tomu, že ju, podobne ako Lipu, trápila vážna choroba. Peter a Norina boli manželmi dlhých 36 rokov a z ich vzťahu vzišli 4 deti. V roku 2015 sa však prevalilo, že dvojica už žije oddelene a dokonca má každý z nich nového partnera. Kým Lipa sa zahľadel do právničky Zuzky, jeho ex začala nový život po boku tenisového trénera.