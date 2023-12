Opatovského dcérka je MEGA šikovná: Naozaj sa TOTO učí ako deväťročná?

Robo Opatovský (Zdroj: Instagram R.O.)

BRATISLAVA - Robo Opatovský je pyšným otcom 9-ročnej dcérky Hanky. Tú mu vo februári 2014 porodila manželka Katka, s ktorou sú svoji už krásnych 14 rokov. Rodinka sa aktuálne pripravuje na Vianoce, no a pri príležitosti rozhovoru o najkrajších sviatkoch v roku nám spevák prezradil aj niečo, čo nás poriadne prekvapilo!

Hanka je bezpochyby mimoriadne šikovné dievčatko.Podľa všetkého zdedila hudobné nadanie po Robovi a venuje sa aj hre na klavír. To ale nie je ani zďaleka všetko, čo táto malá šikulka dokáže. Muzika ju zjavne naozaj baví, keďže spevák uviedol, že by sa chcela venovať aj hre na gitaru.

„Dcéra hrá na klavír, ale chcela by, aby som ju učil hrať aj na gitaru," prezradil nám Robo, ktorý zároveň dodal, že v tejto jej túžbe vidí menší zádrheľ. Hanka má totiž koníčkov a voľnočasových aktivít až-až. „Neviem, ako by to všetko stíhala," pozastavil sa sympatický muzikant a vzápäti vymenoval, čomu všetkému sa 9-ročná Hanka venuje.

„Chodí na angličtinu, chodí na kreslenie, na klavír," vyrátal a a napokon nás prekvapil niečím vskutku netypickým. „Chodí na japončinu," dodal, pričom tento jazyk je naozaj niečo, čomu sa deti bežne nevenujú. „Takže, ja si myslím, že potrebuje mať aj trošku voľna, aby si odpočinula a hrala sa s kamarátkami," povedal nám Robo, ktorý tým vysvetlil, prečo sú lekcie na gitaru zatiaľ v nedohľadne.

