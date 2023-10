Slovenská playmate o plastikách: Bola som pokusný králik!

Lela Vémola (Zdroj: Instagram LC)

Lela Vémola je jednoznačne neprehliadnuteľná všade, kde sa objaví. Plastiky jej dopomohli k výraznému zjavu a jednoznačne nikdy nezapadne v dave.

Už v minulosti sa však vyjadrila, že niektoré vylepšenia aj ľutuje. A teraz priznala, prečo v posledných rokoch zamierila radšej do zahraničia, keď sa odhodlala na nejaký zákrok. „Veľakrát som bola pokusný králik a to by som žiadnej žene nepriala. Preto som radšej išla do zahraničia, kde som vedela, že to bude minimálne na 90 percent v poriadku,” vyhlásila pre Super.cz.

Naposledy zaujala tým, že si nechala zoperovať zadok. Museli jej ho doslova prerobiť. „Išlo o to, aby som zo zdravotného hľadiska bola v poriadku. Bola to 6,5-hodinová komplikovaná operácia, dlho som sa zotavovala. Mala som potrhané sedacie svaly. Museli mi robiť rekonštrukciu. Preto bola operácia taká náročná,” prezradila.

O pár rokov by si však chcela dať implantáty z tejto časti tela odstrániť.

