Otvorená spoveď Vémolovej ženy: TOTO mi na ňom VADÍ NAJVIAC... Prehovorila o NEVERE!

BRATISLAVA - Slovenská Playmate a manželka obávaného MMA zápasníka Karlosa "Terminátora" Vémolu si povedala svoje. O svojom drahom prezradila nielen to, čo má na ňom najradšej, ale takpovediac bonzla i to, čo neznáša a čo jej vyslovene vadí. Karlos, dávaj si na to pozor!

Medzi najviac pretriasané šoubiznisové páry v Česku a Slovensku rozhodne patria aj MMA zápasník Karlos Vémola s jeho neprehliadnuteľnou ženou Lelou. A práve tú sme pred časom na veľkolepej premiére dokumentu o jej mužovi vyspovedali. Otvorene nám prezradila viac z ich súkromia.

Okrem príjemných vecí, ktoré s Karlosom prežíva sa nám zdôverila aj s vecou, ktorá jej na “Terminátorovi“ najviac vadí, za čo takpovediac musí držať ústa a krok. No v živote si prešli aj veľkými a nepríjemnými skúškami v podobe Karlosových vrtochov a nevier. Chceli sme preto taktiež vedieť, ako sa na to celé viacnásobná mamička pozerá s odstupom času.

„Ja si myslím, že v každom manželstve, alebo vzťahu prídu nejaké nezhody alebo komplikácie. Že to patrí k životu. Nie sme prví ani poslední, ktorí takéto veci zažívali a myslím si, že sila v manželstve a vo vzťahu je tá, že tí partneri ostanú spolu a že ich to veľmi posilní. Z našej strany nás to veľmi posilnilo a sme stále spolu,“ začala Lela v úvode nášho rozhovoru.

Je teda zrejmé, že ich pomyselné pády vo vzťahu vnímajú, ako obohacujúce. No ale čo jej predsa len v spolunažívaní na Karlosovi prekáža? „Keď má prípravu na zápasy a tak ďalej, tak tá príprava je veľmi dlhá,“ rozrozprávala sa Lela pre Topky.sk a potom vyšla so zásadnou vecou, čo jej na jeho správaní vadí. „Zmeny jeho nálad. Nikdy neviem s akou náladou vstane a podľa toho ja sa musím riadiť,“ otvorene sa priznala Lela, no vzápätí dodala.

„Za tie roky už som si zvykla a beriem to, že to vlastne k tomu patrí,“ poznamenala Lela. A tak aj napriek jeho nedostatkom je s ním, aj keď, ako aj sama uviedla, nie je to žiadna prechádzka ružovou záhradou. „Je to náročné, pretože máme dve malé deti, 4 roky má Lilinka, Rocky má 2 roky, ale ako hovorím, ja som veľmi silný typ človeka, takže ja to zvládam aj keď nie je to vždycky ľahké,“ dodala Playmate.

