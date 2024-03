Známa Slovenka v SLZÁCH: Kým sa venovala malému synovi... OKRADLI JU!

Manželka Karlosa Vémolu, Lela Ceterová (Zdroj: Instagram L.C.)

PRAHA - Lela Ceterová sa do povedomia dostala ako playmate, no aktuálne ju verejnosť vníma predovšetkým ako manželku MMA zápasníka Karlosa Vémolu. Práve s ich spoločným synom bola blondínka dnesna nákupoch v obchodnom centre. Príjemný deň však zavŕšila veľká nepríjemnosť. Kým sa ona venovala synovi, ktosi jej ukradol celý nákup!

Lela Ceterová o svojej skúsenosti informovala na sociálnej sieti Instagram. „Dokým som dieťa dávala do auta, tak ma proste okradli. Takže super. Mala som nakúpené, bude Deň žien, nejaké dárečky a proste normálne kým si ja dám dokopy dieťa, tak ma proste okradnú,“ hovorí blondínka vo videu a nedokáže udržať plač. „Extrém, no tak dúfam, že sú spokojní. Ja nemám proste slov. Jak to môže niekto takto okrádať ľudí. Normálne som mala otvorený kufor, malého som nahadzovala a proste ma okradli,“ opísala Lela.

„Ja tiež musím pracovať, aby som mala peniaze... Nikomu nepadá nič len tak. Nákup potravím mi zobrali vo väčšej sume. A veľkú krabicu, kde som mala darčeky. Ja nemám slov. Dvaja chlapi to boli, extrémne rýchla akcia. Zaregistrovala som to, ale čo si pomôžem sama s malým dieťaťom v aute. Ešte sa človek a zľakne, aby sa niečo nestalo,“ dodala užialená Ceterová.

(Zdroj: Instagram L.C.)