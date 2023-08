Slovenský návrhár v smútku: Zomrela mu blízka priateľka... Z jeho slov mrazí!

Lukáš Kimlička prežíva obrovský smútok (Zdroj: Instagram L.K.)

BRATISLAVA - Včera internet obletela veľmi smutná správa o smrti obľúbenej fitnessky, ktorú poznali mnohí nadšenci cvičenia. Bola to veľmi dobrá priateľka slovenského návrhára, ktorý momentálne prežíva obrovský smútok. Do neba jej poslal posledný odkaz...

Včera večer mnohých šokovala správa o smrti fitness trénerky Diany Hô Chí. Informoval o tom trénerský portál, pod ktorého značkou viedla svoje cvičenia. „Di nás navždy opustila. Ťažko sa nám hľadajú slová. A hlava to odmieta prijať,“ napísali na sociálnu sieť Instagram.

Nikto tomu nedokáže uveriť, ako mohol vyhasnúť takýto mladý život. Smútok neskrývali napríklad Twiinska Daniela Nízlová, modelka Karolína Chomisteková, jogínka Vanda Sprenger Gallová či návrhár Lukáš Kimlička. A práve posledný menovaný si so zosnulou bol veľmi blízky. Z jeho slov na rozlúčku doslova mrazí...

(Zdroj: Instagram L.K.)

Diana bola jeho skvelou kamarátkou, susedkou, ale i prvou modelkou či múzou. „Bola si prvá, na ktorej som skúšal moje prvé krajčírske nepodarky, prvá, ktorá mi ich predvádzala na prehliadkach a s hrdosťou aj po meste. Pamätám si, že prvá vec, ktorú som ti ušil, bola sukňa. Chcela si ju stále kratšiu a kratšiu, až z nej ostal iba opasok. Mali sme len 16, keď si mi pózovala v našej detskej izbe pred objektívom a ja som pri tebe objavil vášeň pre fotografiu. Bola si prvá, na ktorej som si skúšal moje vizážistické zručnosti s maminými šminkami,“ napísal zronene.

„Ďakujem ti za naše priateľstvo ktoré vydržalo od detstva až do dnes. Prepáč, ale s*re ma, že si prvá aj v tomto.... Odpočívaj v pokoji, drahá Di,“ odkázal jej do neba. Ešte pred tromi dňami sa známa fitness trénerka, podelila so svojimi sledovateľmi na Instagrame o úspech, ktorý sa jej na dovolenke podaril a zrejme bol pre ňu osudným.

(Zdroj: Instagram D.C.)

Na dovolenke v Chorvátsku sa totiž v mori potopila až 30 metrov hlboko. „Ani vo sme by mi nenapadlo, že ja dokážem potopiť 30 metrov. Vedela som, že lano spustil hlbšie, ako mi povedal (jej priateľ, pozn.red.). Dala som to až na koniec lana a keď som sa vynorila a povedal, že tu nemá pre mňa dlhšie lano, bol to nádherný pocit,“ zverila sa.

V komentároch pod príspevkom sa mnohí pýtali, či jej smrť náhodou nemohla byť práve následkom potápania. „Áno, vraj po vynorení,” napísala istá žena. Oficiálna príčina jej smrti však nie je známa. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.