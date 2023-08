Tomáš Tarr po ÚTOKU Petrany: Ťažko sa mi hľadajú slová... Takto to bolo!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Aj napriek tomu, že šou Ruža pre nevestu skončila už začiatkom júna, finále má dohru až dodnes. Aj napriek tomu, že Tomáš si ako svoju vyvolenú vybral Petranu, dvojica sa po niekoľkých mesiacoch rozišla, no a tmavovlasý fešák napokon svoje šťastie našiel až po boku temperamentnej Marcely Dolniakovej. A hoci sa zdalo, že všetko, čo bolo medzi ním a Petranou, je definitívne uzavreté, zjavne to tak nie je...

Aj napriek tomu, že Tomáš a Petrana sa k svojmu rozchodu vyjadrovali na úrovni a nemali potrebu na seba kydať, po zopár týždňoch sa karta obrátila. Mladá kráska z Bratislavy si povedala "dosť" a rozhodla sa, že otvorene porozpráva o tom, ako vyzeral ich krach ich vzťahu a čo všetko za ním bolo. V podcaste Pohofka Tomáša obvinila z "emočnej nevery" a uviedla, že si s Marcelou podľa všetkého začal ešte v období, kedy tvorili pár. No a to ani zďaleka nebolo všetko.

Petrana z Ruže pre nevestu (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď zistila, že si Tomáš "vypisuje" s inou ženou, s celou vecou ho vraj konfrontovala. „Spýtala som sa ho na to, že čo to má byť, on na mňa začal iba kričať a celé to bolo proste zlé a dosť traumatizujúce. Keď sa nahnevá a kričí, tak je taký typ, že povie všetky urážky a nadávky, ktoré sa vôbec dajú povedať a potom ako keby prepne a už, no, poďme spať, akoby sa nič nestalo,” vyjadrila sa v spomínanom podcaste Petrana.

„Naplánovali sme si, že pôjdem do Thajska a spoločne sa vrátime pred finále (televíznym, pozn. red) šou. Rezervovala som si letenku, no už som cítila, že niečo je zle... Povedala som si, že tomu dám šancu, no bolo to fajn asi dva-tri dni. Potom som aj zistila, že on veľmi rád… Nemyslím si, že šlo o fyzické podvádzanie, ale emočné sa stalo na milión percent, lebo som to videla na vlastné oči,” šokovala ďalšími slovami.

(Zdroj: TV Markíza)

My sme ohľadom tejto situácie oslovili aj samotného Tomáša. K obvineniam zo strany Petrany sa najprv absolútne nechcel vyjadrovať, napokon ale na naše otázky predsa len odpovedal a poskytol nám svoje stanovisko. „Ťažko sa mi vôbec hľadajú slová na celú túto situáciu. Od nášho rozchodu som nemal potrebu živiť kauzy okolo nášho vzťahu a najmä vyjadrovať sa akokoľvek negatívne na adresu Petrany. Nerobil som to ani na svojom Instagrame a ani v médiách. Každý, kto má pozná, vie aký som. Aj ako sa správam k ženám," povedal pre Topky.sk Tomáš, ktorého Petranine vyjadrenia zjavne poriadne zaskočili, zamrzeli a zároveň aj nepríjemne šokovali. Nič z toho, o čom mladá plavovláska hovorí, nepokladá za relevantné.

Televízny ženích si myslí, že jeho bývalá priateľka zrejme hľadá spôsob, ako zaujať pozornosť. „Vyťahovať veci zo súkromia, navyše nepravdivé a vytrhnuté z kontextu, je hodné nevyspelej ženy, ktorá sa zjavne nevie vyrovnať sama so sebou. Nemám v pláne vracať sa k tomuto vzťahu a hovoriť o tom, ako práve jej detinské správanie prispelo k nášmu rozchodu, pretože jej nechcem ublížiť. Je to pre mňa už dávno úplne zabudnutá kapitola," vyjadril sa nám Tomáš s tým, že sa už ďalej k celej veci vyjadrovať nechce, keďže nemá v úmysle živiť akúkoľvek vzájomnú nevraživosť a Petrane aj napriek všetkému praje v živote len to najlepšie.

Tomáš Tarr (Zdroj: TV Markíza)