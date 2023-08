A DOSŤ! Petrana prehovorila o ROZCHODE s Tomášom: Krik, NADÁVKY A NEVERA… Tak toto je nechutné!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Už je to nejaký ten "piatok", odkedy sa šou Ruža pre nevestu dočkala svojho finále a víťazkou celej šou sa stala krásna Petrana. Aj napriek tomu, že si ju Tomáš Tarr vybral z takmer dvadsiatky iných žien, vzťah im nevydržal. Niekoľko mesiacov po nakrúcaní prišiel rozchod, no a televízny ženích aktuálne tvorí pár s inou súťažiacou - Marcelou Dolniakovou...

Keď vyšlo najavo, že dvojica išla od seba, vyzeralo to tak, že rozchod prebehol v mieri. Ako Tomáš, tak aj Petrana dobre volili slová a tvrdili, že za krach ich romániku môžu rozdiely v životnom štýle, iné priority a v neposlednom rade aj veľká vzdialenosť. Petrana dlhodobo znášala ataky od jej televíznych súperiek, no a kým dievčatá doslova pľuli špinu všade okolo seba, ona sa statočne držala a och útoky im veľmi neoplácala.

Teraz si však zjavne povedala rázne "dosť". Modrooká kráska absolvovala rozhovor pre reláciu Pohofka a vôbec prvýkrát otvorene porozprávala o tom, čo s Tomášom prežívala. No a podľa jej slov to nebolo ani zďaleka také ružové a dokonalé, ako by sa mohlo zdať. Drvivá väčšina divákov považovala Tomáša za obrovského džentlmena, no podľa toho, čo hovorí jeho bývalá priateľka, až taký ideálny nie je...

„Boli sme spolu zavretí u mňa v byte dva mesiace a snažili sme sa to nejako manažovať, ale chcela som mu dať aj priestor, aby bol v byte sám. Pamätám si, že som sa ráno zobudila a rozmýšľala nad tým, ako si naplánujem svoj deň, aby som ho náhodou niečím neiritovala. Prekážalo mu napríklad, že som sa zobudila, mne ráno trvá aspoň hodinku-dve, kým vôbec dokážem fungovať, že som si sadla na gauč a pozerala do mobilu. Snažila som sa to nejako meniť, aby som niečo robila a to ma začalo strašne utláčať. Keď som nejaký týždeň robila veľa vecí, bol strašne nahnevaný, že sa mu nevenujem," prezradila Petrana a z jej vyjadrení vyplynulo, že Tomáš je pomerne prchká povaha.

A nielen to. Kým tvorili pár, Tomáš mal prejavovať svoj záujem aj inej žene. To Petranu, pochopiteľne, dostalo do kolien. „Naplánovali sme si, že pôjdem do Thajska a spoločne sa vrátime pred finále šou. Rezervovala som si letenku, no už som cítila, že niečo je zle... Povedala som si, že tomu dám šancu, no bolo to fajn asi dva-tri dni. Potom som aj zistila, že on veľmi rád… Nemyslím si, že šlo o fyzické podvádzanie, ale emočné sa stalo na milión percent, lebo som to videla na vlastné oči,” šokovala v rozhovore Petrana.

No a podľa všetkého už v tom čase išlo o románik s Marcelou, s ktorou aj aktuálne tvorí pár. „Od jedného človeka som sa dozvedela, že keď bol vo vzťahu so mnou, Tomáš mu hovoril, že rieši niečo s babou zo šou. Nepovedal ktorou, ale ja si myslím, že to bola ona. Boli to správy typu miláčik, zlatíčko a takéto veci. Nie som s tým okej, prežila by som všetko, aj tieto výbuchy, ale toto, vypisovať si s dievčatami, keď si vo vzťahu, tak to nie je okej," povedala úprimne.

S tým, že sa jej zaláskované správy, ktoré videla na vlastné oči nepáčia, ho, samozrejme, konfrontovala. „Spýtala som sa ho na to, že čo to má byť, on na mňa začal iba kričať a celé to bolo proste zlé a dosť traumatizujúce. Keď sa nahnevá a kričí, tak je taký typ, že povie všetky urážky a nadávky, ktoré sa vôbec dajú povedať a potom ako keby prepne a už, no poďme spať, akoby sa nič nestalo,” povedala Petrana, ktorú už nebaví držať "bobríka mlčania" a nechať na seba kydať. Nuž, tak toto zrejme nečakal nikto...

