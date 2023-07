Zomrela herečka Jana Šulcová (†76): Českú hviezdu trápili depresie, alkohol aj zdravie!

(Zdroj: ČT)

PRAHA - V piatok večer sa česko-slovenská verejnosť dozvedela mimoriadne smutnú správu. Do neba odišla herečka Jana Šulcová (†76), ktorá sa preslávila najmä vďaka nezabudnuteľnej úlohe v kultovej komédii S tebou mě baví svět. Počas svojho života si ale zahrala nespočetné množstvo postáv, no a bohatý nebol len jej profesný život. V tom súkromnom si prešla mimoriadne trpkými a náročnými chvíľami. A nebolo ich málo...

Informáciu o smrti herečky zverejnila v piatok večer jej zdrvená dcéra. „Práve do hviezdneho neba odišla úžasná žena a naša maminka Jana Šulcová," napísala Rozália Víznerová. Príčinu úmrtia svojej milovanej mamy nepriblížila, no už veľmi dlhé obdobie sa o zosnulej umelkyni hovorilo najmä v súvislosti so zdravotnými problémami.

(Zdroj: ČT)

Posledných viac ako dvadsať rokov trápilo Janu Šulcovú mnoho ťažkostí. V roku 2000 podstúpila náročnú operáciu štítnej žľazy, o deväť rokov neskôr nasledoval ďalší zákrok. Ako nepriaznivý dôsledok zdĺhavej liečby mala Šulcová problém s rozdvojeným videním a po tom, čo spadla z javiska do hľadiska, musela opäť po nôž...

