Smrť Jany Šulcovej (†76) odhalila TAJNÉ informácie: HONORÁRE hviezd S tebou mě baví svět!

Hviezdy S tebou mě baví svět na filme veľmi nezbohatli! (Zdroj: Ústřední půjčovna filmů)

Film S tebou mě baví svět patrí ku klasikám, ktoré na televíznych obrazovkách v období Vianoc skrátka nemôžu chýbať. Komédia preslávila aj herečku Janu Šulcovú, ktorá v piatok náhle zomrela. A po jej smrti sa na verejnosť začali vyplavovať informácie, ktoré doposiaľ vedel len málokto. Nielen o jej živote, ale aj o natáčaní legendárneho diela.

Hviezdy vraj na filme veľmi nezbohatli. Na účet im po výrobe prišlo len 13 800 korún československých, čo bolo v tom čase približe 5 vtedajších platov. O závratných sumách za jeden natáčací deň mohli v roku 1983 herci len snívať. Honoráre totiž určovali tabuľky, ktoré presne stanovovali, kto má na akú sumu nárok.

Umelci sa delili do troch základných skupín - národný umelec inkasoval 1200 Kčs za natáčací deň, zaslúžilí umelec 800 Kčs a ostatní dostávali po 600. No a hlavné hviezdy filmu Šulcová, Václav Postránecký, Július Satinský, Pavel Nový, Eliška Balzerová aj Zdena Studenková v tom čase spadali do tretej kategórie, čiže do tej "najlacnejšej".

(Zdroj: Ústřední půjčovna filmů)

Každý zo spomínaných hercov tak za úlohu v S tebou mě baví svět zinkasoval presne 13 800 Kčs. Priemerný mesačný plat pritom v tom čase predstavoval 2 765 korún a napríklad kilo ryže stálo 10 korún. No a také deti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou deja, dostali za celé natáčanie len 3 tisícky.

Zaujímavosťou tiež je, že režisérke a scenáristke Márii Poledňákovej odsúhlasili na výrobu 3 900 000 korún a hoci sa snažila šetriť, ako vedela, tento limit napokon prešvihla o 10%. To bol však problém, z vlastných peňazí preto musela zaplatiť pokutu.

(Zdroj: Ústřední půjčovna filmů)