Náhle úmrtie herečky Jany Šulcovej (†76): PRÍČINA SMRTI... Nebolo jej už pomoci!

PRAHA - Česko a Slovensko v piatok šokovala správa o náhlom úmrtí hviezdy komédie S tebou mě baví svět Jany Šulcovej (†76). Herečku síce trápili zdravotné problémy, no nie také, ktoré by ju mali stáť život. Náhly skon svojej mamy nečakali ani herečkine dcéry. Tie prezradili príčinu smrti a opísali aj márny boj o záchranu jej života!

Ako informovala český Blesk herečkina dcéra Rozálie Víznerová, so správou, že jej mama zomrela, sa nevie vyrovnať. „Nikto to nečakal, pretože bola zdravá! Netrápila sa a našťastie sme pri nej mohli byť obidve dcéry,“ povedala ešte v piatok. Herečkin skon prišiel náhle a hoci sa jej najbližší snažili o jej záchranu, pomoci jej už nebolo.

„Odrazu bola preč... Snažili sme sa zavolať záchranárov, ale tí už jej nedokázali pomôcť,“ doplnila Víznerová v sobotu s tým, že najpravdepodobnejšou príčinou smrti je zlyhanie srdca. Aktuálne Rozálie spolu so sestrou Terezou už vybavujú poslednú rozlúčku. Podľa informácií Nedeľného Blesku mali ešte v piatok večer kontaktovať svojho otca Oldřicha Víznera.

Či bude aj on zapojený do príprav poslednej rozlúčky, nie je známe, no práve on spôsobil herečke v minulosti obrovské trápenie. Smútok kvôli neverám a následnému rozvodu totiž Šulcová utápala v alkohole a antidepresívach, ktoré jej napokon spôsobili len zástup zdravotných problémov.

Aj pred smrťou herečku trápilo zdravie. Hoci nešlo o život ohrozujúce problémy. Minulý rok sa totiž nešťastne potkla a spadla tak, že si poškodila koleno a členok. A odvtedy bez pomoci chodítka neprešla ani meter. To jej výrazne komplikovalo život. Kvôli pomôcke na chodenie totiž musela odvolať vytúženú dovolenku v Grécku a nezúčastnila sa ani pohrebu svojej sesternice.

