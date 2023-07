Adela je už vyše pol roka mamou: PREZRADILA POHLAVIE dieťatka!

BRATISLAVA - Približne v januári sa verejnosť dozvedela, že Adele a Viktorovi Vinczeovcom sa splnil sen a po náročných peripetiách okolo adopčného procesu sa im podarilo dostať do starostlivosti dieťatko. Keďže adopcia je mimoriadne citlivá záležitosť, dvojica o svojej ratolesti nemohla prezradiť takmer nič. A to ani jeho vek, pohlavie či meno...

Manželia Vinczeovci sa netajili tým, že museli podpísať mlčanlivosť, a tak sa verejnosť nemohla dozvedieť žiadne detaily. Lenže novopečení rodičia sa dieťatku, samozrejme, naplno venujú a trávia s ním čas aj mimo svojho domova. A tak sa už nedalo ututlať, že dvojica má doma malého synčeka.

To, že Vinczeovci sa starajú o chlapčeka, pre portál pluska.sk napokon potvrdila aj samotná moderátorka, ktorá si uvedomuje, že pohlavie už nebolo možné dlhšie tajiť. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ vyjadrila sa pre spomínaný web Adela. A dokonca o ich malom poklade prezradila aj nejaké tie detaily. S dieťatkom sa doma vraj vôbec nenudia.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

„Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ teší sa moderátorka. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala, no vek chlapčeka ešte prezradiť nechcela. Stále totiž platí, že kvôli mlčanlivosti si takéto informácie zatiaľ musia nechať pre seba.