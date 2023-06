NEVYLIEČITEĽNÁ diagnóza Celeste Buckingham: Hrozí pri nej aj NEPLODNOSŤ!

Celeste Buckingam o svojom zdravotnom stave veľmi nehovorí. Ako najnovšie vyšlo najavo, dlhé roky tajila to, čo ju v skutočnosti naozaj trápi. Pre týždenník Plus 7 dní otvorene prehovorila o svojej chorobe, pri ktorej jej dokonca hrozí aj neplodnosť. Lekári jej diagnostikovali syndróm polycystických ovárií.

Nie je to však čerstvé, Celeste to vie už 6 rokov, ale ako sama priznala, nemala dôvod o tom hovoriť. „Potrebovala som tento fakt prijať. Nie som jediná na svete, ktorá má túto chorobu, no je len nízke percento žien, ktoré tým trpia. Ide o ochorenie vaječníkov, ktoré mi zistili v dvadsiatich dvoch rokoch,“ prezradila.

Speváčka Celeste Buckingham

Kvôli tejto chorobe jej aj kolíše váha. „Moje telo nedostatočne spracúva kalórie, a preto mi váha veľmi kolíše. Sú ženy, ktoré veľmi priberú, iné, naopak, veľmi schudnú. Ja som ten prvý prípad, ale úprimne vravím, už mi to nevadí. Stále si hovorím, že najdôležitejšie je byť vďačný za telo, pretože práve ono nás bude nosiť celý život. Od narodenia až po smrť,“ dodala.

Speváčka sa však musí vyrovnávať aj s ďalšou ranou. Spomínané ochorenie ovplyvňuje plodnosť. „Veľmi veľa žien s týmto syndrómom sa trápi, pretože sa nestanú matkami. Aj mňa to zasiahlo, keď mi to povedali. Ženy tesne po tridsiatke rozmýšľajú, či ľahko otehotnejú, lebo s pribúdajúcim vekom to vraj ide ťažšie. No my s našou diagnózou to máme oveľa ťažšie. Je mizivá šanca, že raz budeme mať deti. Tento fakt som prijala a učím sa s ním pracovať,“ priznala.

Speváčka Celeste Buckingham



Hnedovláska sa nikdy netajila tým, že deti miluje, a preto je to pre ňu ťažké. „Nie je to ľahké, ale vravím si, že keby som ich nemala, nebola by som prvá ani posledná,“ dodala na záver s tým, že sa v poslednom čase dosť zamýšľa, či by vôbec chcela mať potomkov.