CHAOTICKÉ Vianoce u Celeste Buckingham: Čistá zmeska… HALABALA!

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Celeste Buckingham prežíva vskutku nezvyčajné Vianoce. Vieme, ako to u nich vyzerá. No a túto milú a chutnú povinnosť má tento rok na starosti práve ona.

O Celeste Buckingham je známe, že pravidelne pendluje medzi Slovenskom a jej obľúbenou slnkom zaliatou destináciou. A tak tohtoročné Vianoce slovenská speváčka strávi na svojej milovanej Madeire v Portugalsku. Ešte predtým ako však odletela sme ju zastihli a porozprávala nám, ako budú vyzerať jej tohtoročné sviatky a na čo sa najviac teší.

„Budú na Madeire s rodinou, takže budú zase také hala bala, všelijaké iránske tradície, americké,“ začala na úvod brunetka a neskôr ich viac špecifikovala. „Vyzerá to chaoticky trošku, ale máme vianočný stromček, darčeky dávame, ale hlavne čo sa týka tej kuchyni je to také iné,“ prezradila Celeste.

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

A v čom sú ich zvyky iné, oproti tým našim klasickým? „My tam máme taký miš-maš viacerých vecí. Americké prvky tam máme a iránske sú také to hlavné jedlo, lebo iránske jedlo je najlepšie,“ poznamenala speváčka. Je to naozaj čistá zmeska rôznych kultúr a zároveň aj kuchýň. No hudobníčka nezabúda ani na svoje slovenské korene, a to hlavne v podobe jedla. Dokonca ju jej rodičia poprosili, aby spravila jedno z nich.

Čo má Celeste tentokrát pripraviť sa už dozviete vo videu, kde sa okrem iného pochválila aj tým, kde ju jej fanúšikovia už čoskoro budú môcť vidieť a čo si rozhodne chce dopriať počas vianočného obdobia.