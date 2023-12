Celeste Buckingham PREHOVORILA o vzťahoch: Na toto som CITLIVÁ!

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Po boku slovenskej speváčky Celeste Buckingham sa už dlhšiu dobu neobjavil žiaden muž. My sme zisťovali ako to má momentálne teraz. Jedno je však isté, čo musí spĺňať jej partner. Na toto si známa Slovenka potrpí.

Je ambiciózna, talentovaná a hoci má veľa fanúšikov aj z mužského pokolenia, po jej boku sa už istú dobu záhadne nikto neobjavuje. Reč je o slovenskej speváčke Celeste Buckingham, ktorú sme nedávno stretli na vskutku netradičnej akcii, kde sa spájalo umenie cez knihy a vône.

Umelkyňa sa stala krstnou mamou novej rady parfémov a to celkom nezvyčajným spôsobom. Novú radu vôni pokrstila piesňou s názvom Wind of change. V rozhovore sa nám okrem iného zdôverila s tým, že to bola pre ňu doslova symbolická premiéra. „Spievala som si ju v minulosti v aute, alebo hmkala som si ju sem tam, ale nikdy som to nemala v pláne hrať naživo, lebo nikdy neprišla taká príležitosť,“ začala na úvod speváčka pre Topky.sk.

Celeste Buckingham a Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

Veru až doteraz. Našla vzájomné prepojenie medzi touto skladbou a parfémom s rovnakým názvom. Počas nášho rozhovoru sme jej položili aj zásadnú otázku, a to, či jej muž musí voňať. „Áno, na toto som strašne citlivá,“ poznamenala Celeste a neskôr pokračovala... „Ja preferujem mužov, ktorí sú takí voňaví,“ podotkla speváčka. A to nám nedalo, a tak sme začali tému o vzťahoch a chceli sme vedieť, ako to momentálne vyzerá v jej súkromí a či niekoho má.

„Nemám, nemám, som slobodná,“ zdôverila sa Celeste s tým, že zatiaľ sa zjavne nikto taký podľa jej požiadaviek nenašiel. Bezpochyby je však aj veľmi vyťažená, a tak kto vie, či by si na toho svojho vysnívaného našla vôbec aj čas. Čo má aktuálne Celeste nové a kde ju najbližšie môžete vidieť, sa už dozviete vo videu vyššie.

A v tomto predvianočnom čase na našom Instagrame momentálne prebieha aj vianočná súťaž o spomínaný parfém, ktorého sa práve Celeste Buckingham stala krstnou mamou, ako sme už zmienili na začiatku. Ak nemáte ešte vhodný a originálny darček pre svojho blízkeho pod stromček, tak sa rozhodne zapojte a kto vie, možno sa práve šťastie usmeje na vás.