Náhly rozchod a teraz ZVRAT: Slovenská herečka a potetovaný týpek zo Survivoru opäť spolu!

Adam Raiter bol známy už pred nástupom do ostrovnej šou Survivor. Krátko totiž chodil s Agátou Hanychovou. Na jeseň minulého roka sa však dal dokopy s Radkou Pavlovčinovou, slovenskou herečkou a speváčkou, ktorá už roky pôsobí v Prahe.

Dvojica si na sociálnych sieťach venovala vrelé slová a zdalo sa, že sa naozaj našli. „Chcem ti povedať, že sa vedľa teba cítim naozaj nažive. Vnímam každý moment, tú divokosť, krehkosť, lásku, to, ako ma každý deň postrkávaš, aby som vyliezla zo svojej komfortnej zóny. Za taký krátky čas sme spolu už vyšli aj na Sněžku a som fakt natešená, kam to bude pokračovať,” uviedla Radka krátko po tom, čom svoj vzťah oficiálne potvrdili.

O pár mesiacov nato však už všetkých šokoval ich rozchod. Nedávno sa ale objavili správy, že párik už akosi nie je v odlúčení. A brunetka to už aj potvrdila. Skúšajú to odznova! „Aktuálne to s Adamom skúšame po druhý raz. Ideme na to pomaly, oťukávame sa a chceme urobiť maximum pre to, aby to tentokrát fungovalo, tak uvidíme, či sa nám to podarí,” povedala umelkyňa pre Extra.cz. Tak snáď sa obaja poučili z predchádzajúcich chýb...