Rozchod rodičov preniesla do piesne: Thia Vittek vyšla s novou skladbou... WAU, neuveríte, že je Slovenka!

Je mladá, krásna a tak talentovaná, že by do vrecka hravo strčila aj umelcov, ktorí v biznise pôsobia už dlhé roky. Reč je o Thii Vittek, ktorá sa napriek tomu, že má len 15 rokov, rozhodla, že si vydláždi vlastnú životnú cestu a nebude sa spoliehať na "slávne priezvisko". Už keď pre pár rokmi vyšla s cover verziou k piesni Drivers License, bolo jasné, že toto mladé žieňa čaká veľká budúcnosť. A teraz prichádza s vlastným počinom, ktorý je jej osobnou výpoveďou o tom, čo prežívala ako dieťa.

„Je to moja uplna prvá spoluautorska vec, je viac ako osobná. Rozprávam v nej svoj príbeh tanca a hudby a zároveň príbeh s mojou najlepsiou kamarátov, ktorá bývala dlhé roky vo vedľajších dverách. Je to o tom čo sme veľmi silne prežívali ako deti, pretože v rovnakom čase sme vtedy cítili, že naše rodiny už nie sú kompletné. V tom čase sme ešte nerozumeli tomu, že keď sa rodičia rozídu, tak ten jeden z nich nás neopúšťa, vtedy sme to ako deti cítili inak," povedala Thia o skladbe Girl Next Door pre Topky.sk.

Galéria fotiek (5) Thia vo videoklipe predviedla aj svoje tanečné umenie

Zdroj: Youtube/GirlNextDoor

Túto pieseň by preto rada venovala tým, ktorí sa s podobnou situáciou vyrovnávajú rovnako ťažko, ako kedysi ona a jej kamarátka. „Najdôležitejší odkaz v tejto skladbe nepatrí otcom ani mamám, ale ich deťom. Nech vedia, že nech sa deje čokoľvek, musíš nájsť niečo, čo ťa napĺňa a tým pádom lieči. A pre mňa je najväčším liekom tanec a hudba," hovorí mladá umelkyňa, ktorá je aj napriek svojmu veku nesmierne vyspelá, inteligentná, pracovitá a v neposlednom rade i pokorná.

Nakrúcanie osobného videoklipu zverejnila do rúk skúseného českého režiséra Jana Stracha, ktorý v susednom Česku patrí medzi tie najväčšie mená vo svojej brandži. „Natáčalo sa mi super, a to aj vďaka jeho skvelému tímu. Až pri nakrúcaní som vlastne zistila, že ma trochu baví aj herectvo. Dostal zo mňa úplne všetky emócie a najviac ma bavilo, keď som mohla porozbíjať sklá a vytancovať zo seba uplne všetko," hovorí Thia o emotívnom videoklipe, ktorý po vizuálnej ani hudobnej stránke nepôsobí, akoby ho mala na svedomí Slovenka a podľa nadšených fanúšikov má doslova svetové rozmery, za ktoré by sa nehanbili ani veľké zahraničné hviezdy.

Galéria fotiek (5) Videoklip rozpráva príbeh o tom, čo Thia preživala počas svojho detstva

Zdroj: Youtube/GirlNextDoor

Galéria fotiek (5) Thia by prostredníctvom svojej novej skladby rada pomohla deťom, ktoré prechádzajú podobnou situáciou, akú prežívala v minulosti ona

Zdroj: Youtube/GirlNextDoor

No a čo na túto autorskú a emóciami naloženú prvotinu svojej dcéry hovorí jej mama Patrícia? „Momentálne si zvykám na rolu "mamažérky". Ono to pre Cynthiu nie je až taká výhra, akoby si niekto pomyslel, pretože som na ňu oveľa tvrdšia. Pri všetkych mojich aktuálnych aktivitách je to veľmi náročné, ale tým, že poznám celý náš šoubiznis a ako to funguje, ju nikomu nechcem zveriť do rúk," vysvetlila nám Patrícia, pričom jej postoju sa zrejme nebude čudovať žiadna matka zo šoubiznisu, ktorá tak dobre pozná všetky jeho zákutia.

Aj napriek časovej tiesni je pre Thiu oporou vo všetkých smeroch. „Myslím, že raz to bude jednoduchšie, ale momentálne si celý ten proces ako aj nakrúcanie veľmi užívam, pretože je úžasné vidieť jej talent a ako vie tie roky driny pretvoriť na niečo takto výnimočné. Momentálne sa snažíme vytvoriť silný tím ľudí a som rada, že súčasťou tohto celého je aj naša Sofia," dodala pre Topky.sk Patrícia, ktorá je pre Thiu obrovským vzorom a nie je žiadnym tajomstvom, že práve ona svoju dcéru na hudobných chodníčkoch inšpirovala.