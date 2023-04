Moderátorka TA3 v televízii už nepracuje: KONIEC kvôli rozhovoru s kontroverzným ekonómom?!

TA3 v marci odvysielala rozhovor s americkým ekonómom Jeffreym Sachsom. Ten v ňom tvrdil, že vojenskou podporou Ukrajiny sa konflikt neukončí a vyzýval na začatie mierových rokovaní a diplomatické riešenia. No hoci niektorí ho označili za vyjadrenie názoru ľudí túžiacich po riešení rusko-ukrajinského konfliktu diplomatickými cestami, našli sa takí, ktorí mali iný názor.

Rozhovorom sa preto začala zaoberať licenčná rada a aktuálne rozhoduje o tom, či v súvislosti s jeho vyjadreniami o vojne na Ukrajine nedošlo zo strany TA3 k porušeniu ustanovení zákona o objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky. Sachs je navyše považovaný za kontroverznú osobnosť na základe svojich názorov na ekonomiku, pôvod Covidu-19 či obhajobu čínskej a ruskej vlády.

Hneď potom rozhovor s archívu TA3 zmizol a... Ako informuje portál omediach.com z obrazoviek začiatkom apríla zmizla aj moderátorka Anka Žitná, ktorá rozhovor robila. Okamžite sa preto naskytá otázka, či dôvodom jej odchodu z práce nie je práve kontroverzné interview. Televízia to však odmieta.

„Dôvodom ukončenia spolupráce nebol rozhovor s Jeffreym Sachsom, pre ktorý začala rada pre mediálne služby voči Televízii TA3 správne konanie. Za tým rozhovorom si stojíme a jeho objektív nosť budeme obhajovať,“ uviedla za TA3 Oľga Dúbravská. Samotná Anka Žitná však naznačila niečo iné.

„Pre mnohých z vás je to šok. Pre mňa to bolo dôležité rozhodnutie, ktoré postupne dozrievalo od momentu, keď do mojej autorskej slobody zasiahlo bezdôvodne stiahnutie vedením vopred riadne schváleného rozhovoru s profesorom Sachsom z weu, ktoré spustilo sériu ďalších udalostí,“ uviedla Žitná na sociálnej sieti Facebook.