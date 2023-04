Markíza zverejnila NAJHORŠIU fotku Adely: Takto ZLE ešte nevyzerala… Moderátorka reaguje!

V okienku splnený sen dali Adela s Danom Adamovi možnosť, aby zistil, aké by to bolo, ak by letel do vesmíru. „Keďže ty si chcel byť kozmonautom, tak sme ti chceli dopriať zážitok, aké to je, keď tá raketa štartuje, je tam to preťaženie a zdeformuje ti to tvár. Dano ťa chcel vidieť so zdeformovanou tvárou,” vysvetľovala Bárdymu Adela, pričom obrovský tlak vzduchu najprv vypustila na Dangla, ktorý zrazu vyzeral ako psík, ktorý je cestou v aute vyklonený z okna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

A keďže to bola poriadna sranda, vyskúšať si to chcela aj sama Adela. Dano ju vôbec nešetril, a tak počas fúkania vzduchu do tváre vyzerala ešte komickejšie ako on, čo sa podarilo zachytiť aj markizáckym fotografom. Pri spomalených záberoch z videa sa smialo celé štúdio, a tak vznikol záber, ktorý moderátorka jednoznačne môže zaradiť do albumu tých najhorších.

Keď fotografiu jej zdeformovanej tváre zverejnila Markíza, Adela ju na sociálnej sieti Instagram prezdieľala a nešetrila humorom. „Už mi veríte, že sú to moje zuby? Žiadne fazety? Ozaj človek musíš až takto ďaleko zájsť?” napísala vtipne k fotografii, ktorú si môžete pozrieť nižšie.