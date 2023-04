Hviezda seriálu Dunaj: Onedlho dvojnásobným otcom... Ale AHA, toto je jeho prvorodená dcérka!

BRATISLAVA - V seriáli stvárňuje Petra Kučeru, ktorý je zaľúbený do Kláry, ale ženiť sa má s Johankou. V súkromí má však v láske už dávno jasno a dlhé roky tvorí pár s hereckou kolegyňou Katkou. Spolu majú krásnu dvojročnú dcéru Hanku a na ceste je aj ich druhý potomok. Marek Rozkoš svoju rodinu často neukazuje, teraz však urobil výnimku. Aha, aká je jeho prvorodená dcérka rozkošná!

Televízia Markíza dala v novinke Dunaj, k vašim službám šancu aj neokukaným hereckým tváram. Jednou z nich je aj seriálový Peter Kučera, herec Marek Rozkoš. V seriáli stvárňuje jednu z hlavných postáv a priazeň od divákov mu absolútne nechýba. Jeho herecká úloha určite nie je ľahká, ale zvláda ju bravúrne.

Láska si ho nenašla len v seriáli, ale aj v súkromí. Marek je už dlhé roky šťastne zadaný s hereckou kolegyňou Katarínou Čudejkovou. V roku 2017 mali svadbu a neskôr sa im narodila aj dcérka Hanka, ktorá má momentálne 2 roky. „U nás to nebola taká láska na prvý pohľad. Išlo to cez to priateľstvo. Môžem povedať, že môj manžel je môj najlepší kamarát," vyjadrila sa Katka v markizáckom Reflexe.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reflex/TV Markíza

Síce si Marek svoje súkromie veľmi stráži, ale tentoraz spravil výnimku a svoju rodinku ukázal v plnej krásne na markizáckych obrazovkách. V reportáži opísal začiatky svojej hereckej kariéry a ukázal divadlo, v ktorom hráva už od vysokej školy, aj spolu s jeho manželkou.

No a šťastný otecko priviedol pred kamery aj svoju dcérku Hanku, ktorá je naozaj rozkošné dievčatko. Veď pozrite sami, na koho sa podľa vás podobá? Prednedávnom Marek prijal pozvanie aj do šou Petra Marcina, v ktorej sa s divákmi podelil o radostnú novinku. S manželkou čakajú druhé bábätko!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reflex/TV Markíza